Giulia Salemi, retroscena shock: la cicatrice nasconde una terribile verità

Retroscena davvero tosto quello fuoriuscito dai racconti di Giulia Salemi e della madre Fariba, riguardo al passato della giovane conduttrice

Momento d’oro per la carriera e la vita privata di Giulia Salemi. La bellissima conduttrice televisiva è stata infatti assoldata da Alfonso Signorini per il GF Vip 7, in qualità di esperta di social e di voce diretta riguardo i commenti degli spettatori.

Inoltre la sua storia d’amore con Pierparolo Pretelli va che è una meraviglia, visto che i due fidanzatini hanno deciso da qualche tempo di convivere assieme. Prossimo passo le nozze? Staremo a vedere.

Intanto è fuoriuscito un clamoroso retroscena su Giulia Salemi, per bocca della sua nota madre, l’influencer iraniana Fariba Tehrani. La donna ha raccontato un difetto fisico di sua figlia, durante l’intervista rilasciata al magazine Di Più TV.

La cicatrice sul seno di Giulia Salemi: il racconto della madre Fariba è davvero sorprendente

La Tehrani ha parlato di Giulia Salemi con grande orgoglio, ma ha ricordato anche un trauma davvero importante subito da bambina. L’attuale conduttrice italo-persiana ha infatti lottato da piccolissima contro una malattia.

“A soli 3 mesi di vita a Giulia fu diagnosticato un tumore all’altezza del petto. Tossiva sempre, ci sembrava fosse bronchite, invece dopo approfondimenti scoprimmo avesse una massa che non la faceva respirare. Si sottopose a 5 ore di intervento, per fortuna era una massa benigna e la tolsero senza conseguenze”.

Da quel momento Giulia Salemi ha una importante cicatrice su uno dei due seni. Ma la giovane non ha mai pensato di rimuoverla chirurgicamente, né di rifarsi il seno come molte sue colleghe hanno già provveduto: “A Giulia è rimasta una grande cicatrice e tuttora ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia”.

La stessa Salemi tempo fa effettivamente aveva citato questa sua cicatrice grossolana, che però lei porta con grande orgoglio, sintomo di una battaglia vinta quando era ancora in fasce: “Il seno è una mia croce perché sul petto ho una cicatrice abbastanza importante. Questa cicatrice, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce”.