Ginevra Lamborghini con un ex di Amici: cosa ci fanno insieme? – FOTO

Una foto ha scatenato il caos sul web: cosa ci fanno insieme Ginevra Lamborghini e l’ex allievo di Amici di Maria?

Intanto che il GF Vip continua, i suoi protagonisti che ormai sono stati eliminati sono in giro per l’Italia. La sorella di Elettra è stata beccata in uno scatto con un ex allievo di Amici, della passata stagione del talent show.

Ginevra Lamborghini ha fatto parlare parecchio di sé all’interno della casa del GF Vip, nonostante sia stata soltanto due settimane in compagnia degli altri, salvo essere stata squalificata a causa dell’uscita infelice sul caso Marco Bellavia. In particolare, la sorella di Elettra ha creato dinamiche particolari con Antonino Spinalbese, anche da fuori dalla casa in cui ha avuto modo di interloquire con l’ex di Belen.

Soltanto di recente, a Chi Magazine ha spiegato: “Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato”.

Ginevra Lamborghini e Michele Esposito, cosa ci fanno insieme?

MA COSA CI FA MICHIESP CON GINEVRA LAMBORGHINI QUESTA COSA INASPETTATA pic.twitter.com/4KbeRN3rNo — Nati🤍 strangis giulietta era (@Nat_Fricc) November 2, 2022

A Roma sono stati sorpresi insieme Ginevra Lamborghini e Michele Esposito nella stessa foto, con altri amici. Una strana accoppiata se si pensa che appartengono a due mondi differenti e vivono in due posti diversi d’Italia. Una strana coincidenza che ha subito fatto pensare che tra i due potesse esserci qualcosa.

In realtà, la sorella di Elettra ha ammesso di star vivendo un momento complicato della sua vita privata: “Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi”.