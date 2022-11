Elettrodomestici a prezzi stracciati: le offerte da non perdere alla Conad

I supermercati Conad lanciato promozioni settimanali davvero succose, di ogni genere, reperibili direttamente nei loro punti vendita

I grandi supermercati, vale a dire le catene che si trovano su tutto il territorio nazionale, hanno scelto una sorta di strategia commerciale da qualche tempo per accontentare ogni tipo di compratore e consumatore.

Vale a dire il listino delle offerte, pubblicato sui volantini che si possono reperire sia in strada che via internet. Una delle catene di supermercati maggiormente attive in tal senso è la Conad, marchio storico italiano.

Proprio la Conad ha lanciato promozioni settimanali a dir poco esagerate. Nel volantino di questi giorni messo in circolazione dalla catena, si possono reperire alcune offerte invidiabili in particolare nel settore degli elettrodomestici.

Il volantino delle promozioni Conad della settimana: sconti super per televisori ed elettrodomestici

Moltissimi i prodotti a prezzo di saldo lanciati dalla Conad, che vuole attirare così maggiore clientela su tutto il territorio. Non solo i classici clienti bisognosi della spesa quotidiana per pranzo o cena, ma anche consumatori alla ricerca di prodotti più vasti.

Gli elettrodomestici in promozione in questi giorni alla Conad sono di vario genere. Si comincia dalle friggitrici ad aria, una vera e propria innovazione per chi ama cucinare le fritture in maniera più leggera e senza lo spreco di olio di semi.

Il modello maggiormente conveniente in questi giorni è senza dubbio la friggitrice ad aria di marca Ardes, che i supermercati Conad hanno messo in vendita a soli 79 euro. Almeno 15% di sconto dunque su questo prodotto molto apprezzato.

Anche grandi apparecchi tecnologici ed elettrici in sconto alla Conad. Come i televisori HD, ormai funzionali in tutte le case degli italiani. I clienti della catena di supermercati potranno trovare un buon televisore marca Hisense, il cui prezzo è di 329 euro, in media molto basso rispetto a quelli reperibili nei centri commerciali.

Oppure le lavatrici, altri strumenti di massa che sono fondamentali per ogni famiglia. Sempre marca Hisense, può essere acquistata a soli 219 euro, almeno un centinaio di euro in meno rispetto a quelle reperibili negli store o su Amazon.

Va ricordato che tutte queste promozioni speciali sugli elettrodomestici della Conad possono essere reperite solo nei negozi fisici, visto che non è ancora attivo lo store on-line per quanto riguarda tali offerte.