Temptation Island, entrerà nella casa del GF Vip: la reazione della compagna

Da Temptation Island al GF Vip: dal web sono certi e la reazione della compagna fa riflettere. Come la vivrà?

Alfonso Signorini ha annunciato 6 nuovi ingressi dalla porta rossa. Chi arriverà? Una metà di loro è già stata svelata e tra di loro c’è un ex Temptation Island che ha creato non poco scalpore, soprattutto per la reazione della compagna.

Domani, giovedì 3 novembre, all’interno della casa del GF Vip vi saranno nuovi ingressi. È passato oltre un mese dall’inizio del GF Vip e coloro che sono usciti dalla porta rossa sono in 8, seppure per motivi diversi. Gegia, Cristina Quaranta e Amaurys sono usciti in seguito alla nomination, Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi sono usciti con un televoto flash istituito per provvedimenti disciplinari, Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Sara Manfuso e Marco Bellavia si sono ritirati.

Alfonso Signorini ha chiamato i suoi rinforzi: personaggi del mondo VIP che entreranno in corso d’opera a sconvolgere la quotidianità degli altri concorrenti. È stato Davide Maggio ad anticipare tutti -anche se Deianira Marzano aveva dato la notizia mesi fa- sull’ingresso di Edoardo Tavassi. A lui si aggiungerà anche Luca Onestini e proprio la gossippara del web è stata in grado di dare un terzo nome: Luciano Punzo.

Temptation Island, Luciano Punzo tra i vipponi: Manuela reagisce così

Luciano Punzo e Manuela Carriero hanno fatto sognare tantissimi fan di Temptation Island per la loro storia d’amore che sembrava essere da favola, ma che è precipitata in più occasioni. Tra alti e bassi, non senza turbolenze, la loro storia è continuata fino alla partecipazione del tentatore al Grande Fratello VIP.

È stata Deianira Marzano che su Instagram ha spiegato ai suoi follower che il tentatore ha deciso di accettare di entrare nella casa più spiata d’Italia e Manuela pare abbia deciso di tornare a Napoli, nella casa in cui vivevano insieme. Soltanto qualche ora dopo, è stata la stessa gossippara a rimuovere la storia da Instagram in cui parlava dell’ingresso nella casa di Luciano e dei malumori da parte di Manuela.