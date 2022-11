Gerry Scotti lanciatissimo con Maria, ma il pubblico lo tradisce: la notizia è ufficiale. Pessime novità per il conduttore di Canale 5

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che il programma dominante al sabato sera in Italia sia Tu sì que vales che ha retto bene l’urto di Ballando con le Stelle. Uno dei segreti è la perfetta sintonia tra i giudici, Maria De Filippi e Gerry Scotti su tutti.

Risultati brillanti che però il popolare conduttore milanese non riesce a ripetere con i suoi game show e la conferma è appena arrivata con i dati ufficiali degli ascolti tv di lunedì 31 ottobre. Nel Preserale ha dominato L’Eredità, al suo debutto stagionale con Flavio Insinna, con 4.207.000 il 26,08%. Su Canale 5 invece Caduta Libera ha registrato 3.120.000 per il 19,64%. Su Rai 2 Una scatola al giorno 384.000 (il 2,13%) mentre su Rete 4 Tempesta d’amore ha totalizzato 773.000 telespettatori, share 4,24%, e su La7 Lingo – Parole in gioco163.000, cioé 1,06%.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti ignoti – Il ritorno ha registrato 4.513.000 telespettatori (share 23,46%) e Striscia la notizia su Canale 3.290.000 telespettatori, share 17,13%. Su Rai 3 Il cavallo e la torre 1.321.000 spettatori, per il 6,93% e Un posto al sole 1.457.000, pari al 7,50%. Stasera Italia su Rete 4 ha ottenuto nella prima parte 1.055.000 telespettatori, share 5,56% e nella seconda 956.000, 4,92%. Su La7 Otto e mezzo invece 1.553.000 telespettatori, share 8,02%.

Gerry Scotti lanciatissimo con Maria, ma il pubblico lo tradisce: Canale 5 si rifà durante la giornata

La rivincita per Mediaset è arrivata in altre fasce. In Prima Serata su Rai 1 la serie Sopravvissuti ha registrato 2.575.000 telespettatori, per uno share del 14,57% nella prima puntata e nella seconda 2.313.000, il 15,97. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.395.000 telespettatori, share 20,32% e su Rai 2 Stasera tutto è possibile, ultima puntata, 1.655.000 telespettatori per uno share dell’11,84%.

Nel DayTime Mattina su Rai 1 UnoMattina ha registrato 748.000, 15,93% e Storie Italiane 703.000 spettaori (il 16,67%). Poi È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.514.000 spettatori per il 15,21%. Su Rai 2 I fatti vostri è stato seguito da 514.000 telespettatori, share 8,89%, e 806.000, 8,56% nella seconda parte. Su Canale 5, Mattino Cinque News ha ottenuto 1.110.000 telespettatori, share 22,56%, mentre Forum è salito a 1.440.000, 19,93%.

Infine nel DayTime Pomeriggio su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.655.000 spettatori per il 17,50% e Il paradiso delle signore 1.729.000, 20,95%. A seguire, La vita in diretta 2.363.000, 21,82%. Su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 2.365.000 telespettatori, share 18,55%, il film tv Inga Lindstrom – Estate a Sommersby 1.500.000, 14,07%. Poi GF Vip 1.229.000, per il 14,52%, Un altro domani 1.050.000, 12,43% e Pomeriggio Cinque 1.660.000, con il 15,41%.