“È diventato una furia, mi è venuto addosso”, Francesca Fagnani racconta l’intervista da incubo

Un’intervista finita molto male per Francesca Fagnani che chiede, una volta e per tutte, una posizione drastica dalla Rai

La conduttrice di Belve ha sempre avuto interviste più o meno scomode che hanno spezzato gli equilibri, ma in questo caso si è andato oltre. L’ospite è stato perfino aggressivo nei suoi confronti.

A partire da domani, martedì 1 novembre, ricomincerà la trasmissione Belve fatta di interviste a cura di Francesca Fagnini che hanno sempre spostato gli equilibri, creato caos e scalpore. Come anticipato dalla stessa conduttrice, quest’anno c’è chi non ha avuto un atteggiamento da ospite modello, altroché.

A Nuovo, la Fagnini ha raccontato di un personaggio già noto alla cronaca per essere sui generis che è quello che le ha creato maggiore difficoltà: “Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando. […] Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano”.

Belve, Francesca Fagnini e le scomode verità: c’è chi ha rifiutato

Da un presidente all’altro, quello della società partenopea ha direttamente declinato l’invito per evitare di andare incontro a scomode domande. In particolare, Francesca Fagnini ha parlato di due personaggi che hanno rifiutato di sottoporsi alle luci dello studio di Belve, soprattutto chi chiede le domande in anticipo, ma che non sono previste per la visione della conduttrice stessa: “È successo, ma dico sempre no. De Laurentiis non è venuto per questo. Noemi Letizia invece è sparita. Tutto già organizzato, poi dopo i risultati elettorali non si è presentata, senza dare spiegazioni”.

Il caso dell’ex presidente della Sampdoria non è l’unico, perché in passato anche Elettra Lamborghini chiese di non trasmettere la sua intervista come rivelato soltanto di recente ad Alessandro Cattelan in Stasera c’è Cattelan: “L’anno scorso ci ha dato un grandissimo dolore perché è stata un’intervista molto divertente, molto simpatica. Io non credo che a lei non siano piaciute le mie domande, ma non le sono piaciute le sue risposte. A un certo punto la sua agente mi ha chiamato e mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele avevo mai fatte”.