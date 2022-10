GF Vip 7, incidente sfiorato durante la prova: “Panico e paura” – VIDEO

Durante la prova del GF Vip 7 di Halloween si è sfiorato l’incidente. Ecco quello che rivelano le immagini delle telecamere ad infrarossi ed il racconto delle due protagoniste negli attimi subito successivi.

La scelta di avere metà degli inquilini con un’età più matura sta portando ad avere sicuramente un GF Vip diverso dai precedenti. Una discreta parte del pubblico lamenta che il programma sia troppo noioso, e le poche dinamiche vengono create proprio dai concorrenti del reality show che sono più giovani.

Gli spettatori sembrerebbero chiedere a gran voce dei nuovi ingressi, e sembrerebbe proprio che gli autori del GF Vip 7 gli abbiano dato ascolto. Ancora non si sa nulla di preciso, ma sembrerebbe che fra gli ingressi più probabili ci siano Edoardo Tavassi, appena uscito da L’Isola dei Famosi. Si farebbe inotlre il nome di Sara Altobello e Oriana Gonzalez.

Tutti i nuovi probabili ingressi nel reality sono giovani, a dispetto dei vipponi che invece sono stati squalificati o eliminati al televoto. Per il momento, al cast di quest’anno sembrerebbe proprio mancare la vivacità. Durante la festa di Halloween, infatti, gran parte degli inquilini non si sono neanche alzati per ballare insieme agli altri.

Ad Alberto De Pisis è spettato il compito di annunciare quale prova avrebbero dovuto superare gli abitanti della casa. Il Grande Fratello li avrebbe chiamati in coppia nella Stanza delle Bambole, dove avrebbero dovuto trovare il ragno d’oro. Le prime due vippone chiamate sono state Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà.

Antonella e Giale si sono precipitate con i loro costumi di Halloween nella stanza della prova. Sono entrati a gattoni in una stanza buia, che gli spettatori hanno comunque potuto vedere grazie alla telecamera ad infrarossi. Le due vippone hanno avanzato a gattoni districandosi fra numerose ragnatele, senza riuscire a combinare nulla.

Successivamente, infatti, si vedrà che sarà Antonino Spinalbese a riuscire a trovare il ragno d’oro. Nello strappare le ragnatele per uscire, però, si è sfiorato l’incidente per Giaele De Donà: come ha raccontato la concorrente del GF Vip 7, nell’uscire dalla stanza ha rischiato di perdere uno dei suoi braccialetti, dal valore di circa 20.000 euro.

Scorrendo i video qui sotto si può vedere cosa è successo durante la visita di Antonella e Giaele nella Stanza delle Bambole e l’incidente che è stato sfiorato durante la prova del GF Vip 7: