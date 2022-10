Alberto Matano scosso in diretta, arriva il triste annuncio: “Dramma familiare”

Clamoroso annuncio in diretta di Alberto Matano che rimane scosso da quanto successo: il dramma familiare che l’ha lasciato a bocca aperta.

Nel corso della puntata di ieri de La Vita in Diretta, Alberto Matano è rimasto scosso da un dramma familiare. Il caso è finito sulle pagine di cronaca della penisola, lasciando a bocca aperta anche il presentatore Rai.

Nella puntata di ieri, martedì 25 ottobre, de La Vita In Diretta Alberto Matano ha aggiornato i telespettatori sull’indagine legata al devastante incendio che pochi giorni fa, di notte, ha distrutto una famiglia nella sua Catanzaro. Infatti tre dei figli purtroppo non ce l’hanno fattamentre altri due, assieme ai genitori, sono ricoverati in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate.

Il presentatore del talk show ha infatti affermato: “Si è consumato un dramma familiare“. Così Matano ha introdotto la trasmissione prima di aprire il collegamento dalla sua città natale. Il presentatore ha quindi chiesto: “La domanda ora è semplice: si è trattato di un incidente o della vendetta da parte di qualcuno?“. Nel corso della trasmissione Rai si è quindi analizzato l’incendio che ha colpito la famiglia.

Alberto Matano scosso dall’incendio di Catanzaro: le parole del presentatore

Nel corso della trasmissione Alberto Matano ha spiegato: “Da quello che si sa, c’erano stati dei precedenti, questa famiglia si era ritrovata con la casa occupata“. Inoltre il conduttore è apparso visibilmente turbato per l’accaduto. Una storia che ha toccato anche la presentatrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele. Infatti la showgirl ha letto in diretta un biglietto di denuncia che qualche settimana fa il papà dei ragazzi morti aveva scritto per lamentare l’atto di qualcuno che ha volutamente fatto rimanere bloccati in ascensore due dei suoi figli.

Matano ha quindi commentato il tutto affermando: “E’ un racconto terribile“. Inoltre il presentatore ha spiegato che la mamma ha protetto con il suo corpo la figlia dal fuoco e ora lotta tra la vita e la morte, mentre il figlio autistico, prima di morire, ha chiesto aiuto disperatamente dal balcone ai vigili del fuoco indicando loro il papà che stava per lanciarsi nel vuoto pur di non essere avvolto dalle fiamme.

Successivamente un inviato de La Vita in Diretta ha rivelato: “Da fonti investigative abbiamo scoperto che quel giorno nell’appartamento della famiglia Corasaniti è mancata l’acqua, quindi probabilmente, pur accorgendosi subito del divampare delle fiamme, non avrebbero potuto spegnerle“. Al momento però non si esclude che l’incendio possa essere stato causato da un gesto inconsapevole di uno dei figli.