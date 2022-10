Stefano e Antonino? La scelta di Belen Rodriguez è molto chiara. I suoi amori in video nello stesso momento, decidere non è complicato

Non avevamo dubbi, ma adesso è arrivata la certezza. Quando accende la tv lunedì sera, Belen Rodriguez non guarda Sopravvissuti, la fiction di Rai 1. Però restava il dubbio a qualcuno se le sue preferenze andassero a Stefano De Martino, impegnato su Rai 2 con il suo show, oppure ad Antonino Spinalbanese nel GF Vip 7.

In realtà non c’è partita: almeno quella serata è tutta per il suo ex marito che ex in realtà non è mai diventato. Stefano, che per il quarto anno di fila conduce Stasera tutto è possibile, è la sua scelta senza se e senza ma. Non a caso nelle ultime ore Belen ha condiviso alcune immagini della puntata del comedy show di lunedì 24 ottobre commentando così: “Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere ‘quasi sempre’ anche a me! Con Stasera tutto è possibile!”.

Quello che non sappiamo è se, quando finisce il programma di Stefano lei resti ancora sveglia per vedere quello che succede nella Casa del Grande Fratello Vip. O ancora, se

stia sintonizzata di giorno su Mediaset Extra per scoprire cosa succede al suo ex compagno e padre di Luna Marì.

La scelta di Belen Rodriguez è molto chiara, quella di Antonino invece divide il pubblico

Per Antonino Spinalbese comunque quello è un capitolo chiuso, anche se a legarli ci sarà per sempre le figlia. Nell’ultima diretta del GF Vip 7 piuttosto è stato protagonista dell’ennesimo confronto con Ginevra Lamborghini, una parentesi che ha spaccato a metà il pubblico.

Da una parte ci sono quelli che sperano nella nascita di una nuova coppia e confidano nella chimica che i due stanno mostrando. Dall’altra invece ci sono quelli che non credono assolutamente al loro riavvicinamento, li considerano solo due attori nemmeno troppo bravi e chiedono ad Alfonso Signorini di far smettere questa recita. Lo dice anche Giulia Salemi, sottolineando come sui social ci siano più critiche che apprezzamenti.

Ma una frase di Antinoino fa sognare. “All’interno di questa casa devi ritrovare dei paracaduti e Ginevra lo era. Quando ti viene a mancare qualcosa inizia a vedere tutto nero. Sì mi manca, Ginevra riesce a tirarmi fuori quello che io nascondo”.