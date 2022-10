Lutto in tv: è morto il protagonista di una delle serie più amate della storia. La notizia ha sconvolto tutti i suoi numerosi fan

A 67 anni si è spento Leslie Jordan, famoso per aver lavorato all’interno della famosissima serie Will & Grace. Per l’attore è stato fatale un brutto incidente stradale a Los Angeles.

Chi di voi non ha visto nemmeno una puntata di Will & Grace? La famosissima serie tv americana è stata prodotta NBC tra il 1998 e il 2006, prima di tornare nel 2017 con altre tre stagioni di revival. In quel cast di successo era presente anche Leslie Jordan, attore americano che è venuto a mancare proprio in queste ore. A 67 anni Jordan ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale nella zona di Los Angeles. A riportare per primi la notizia sono stati i portali Page Six e TMZ. L’attore ha interpretato ruoli di spessore anche in altre serie tv come The Cool Kids e American Horror Story.

Secondo le prime ricostruzioni del caso, pare che Leslie Jordan abbia avuto un malore e la sua auto si sia schiantata contro un muro. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori medici, l’attore non ce l’ha fatta.

Lutto in tv, è morto l’attore di Will & Grace Leslie Jordan: aveva 67 anni

“Possiamo confermare la morte del comico Leslie Jordan. Le nostre fonti delle forze dell’ordine ci hanno rivelato che la star stava guidando a Hollywood lunedì mattina quando pare che abbia avuto una sorta di emergenza medica e si sia schiantato con la sua BMW contro il lato di un edificio“.

Sul sito TMZ si aggiunge che: “Lo schianto è stato fatale e Leslie non ce l’ha fatta nonostante l’arrivo dei soccorsi. In pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto. Era diventato famoso per aver preso parte a diversi show seguitissimi dal pubblico. Oltre alle serie televisive, come Ugly Betty, Call Me Kat o American Horror Story, Jordan è comparso anche nel cast di alcuni film famosi come The Help e Ski Patrol“.

I siti americani sottolineano come Leslie fosse anche molto attivo nel sociale, con diverse iniziative degne di nota. Purtroppo è il secondo personaggio di Will & Grace ad averci lasciato, dopo Shelley Morrison, che interpretava Rosario Salazar.