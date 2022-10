“Mi sono sentita sputare in faccia”, Andrea Nicole svela tutto: cos’è successo con Ciprian

Andrea Nicole ha parlato della rottura con Ciprian dopo la breve esperienza ad Uomini e Donne che li ha visti insieme

Il primo trono trans, una grande immagina per il dating show che ha portato un tema di grande attualità in TV su Canale 5 e la voglia di sapere come sarebbe andata a finire. Peccato, tuttavia, che le cose non sono andate come sperato.

Andrea Nicole ha aspettato a lungo prima di parlare di lei e Ciprian, affinché le cose potessero migliorare o peggiorare prima di dare in pasto al pubblico la fine della loro relazione. Le cose non sono andate come sperate e la prima coppia nata sul trono trans si è sfasciata. Nonostante la scelta di vivere privatamente la loro vita, lontano dai social, i due hanno comunque un certo seguito dato dal dating show di Maria De Filippi che, inevitabilmente, li rende personaggi noti.

Quando la tronista arrivò ad Uomini e Donne, è sembrato subito avesse le idee molto chiare: voleva trovare l’amore. Nonostante pensava l’avesse trovato in Ciprian, sembrerebbe che la vita gli riserverà qualcos altro perché ormai tra i due è giunta al capolinea.

“Il punto limite è arrivato qualche settimana fa”, è finita tra Andrea Nicole e Ciprian

A FanPage, Andrea Nicole ha ammesso: “Succedono tante cose, alcune non le dirò mai… Il punto limite arriva qualche settimana fa. Mi ha imposto uno stop definitivo, non c’erano più i presupposti per continuare. Per me è stata una relazione totalizzante, non mi sono data limiti, l’ho vissuta come non ho mai fatto in passato. Quando ho deciso di stare con Ciprian ho preso la mia vita e l’ho messa in stand by. Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia. Per certi versi sono stata cieca. Per questo sono più delusa da me stessa che da lui”.

Non è stato affatto semplice per la tronista che ha ammesso di aver sofferto parecchio dopo la fine della loro storia: “Le mie radici sono la mia famiglia, sono tornata a Milano proprio per ritrovare la mia stabilità. Questo è un periodo di ripresa psicofisica. Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli”.