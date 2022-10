“È chiuso così”, addio a Uomini e Donne: lascia definitivamente il programma

Un nuovo addio è pronto a colpire Uomini e Donne. Infatti un cavaliere sarebbe pronto a lasciare definitivamente la trasmissione: i dettagli.

Colpo di scena all’interno della trasmissione Uomini e Donne, con uno dei cavalieri che sembrerebbe pronto a dare l’addio definitivo. In queste ore spunta la clamorosa indiscrezione: cosa sta succedendo.

Alla fine è pronto a lasciare Uomini e Donne. Infatti dallo studio di Maria De Filippi è arrivata una notizia inaspettata. Si vocifera infatti l’uscita di scena di uno dei cavalieri di quello che fu il trono Over del dating show di Canale 5. L’uomo ha preso la sua decisione e, come confermato durante il momento a lui dedicato, non è intenzionato a tornare sui suoi passi.

In pochi si aspettavano questa decisione visto che si tratta di una new entry di questa edizione del programma del pomeriggio di Canale 5. Stiamo quindi parlando di Claudio che in queste ore ha scelto di abbandonare la trasmissione. Il cavaliere stava conoscendo Ida Platano, che come è ormai noto è sempre più protagonista assoluta del parterre femminile. Scopriamo cosa c’è dietro la decisione del cavaliere.

Uomini e Donne, Claudio lascia il programma: la decisione

Ida Platano ad oggi sembrerebbe divisa da tra le dichiarazioni di Alessandro Vicinanza e le titubanze di Riccardo Guarnieri, ci sono state un paio di uscite in queste prime settimane di programma. Successivamente i due si sono anche baciati e da lì la situazione è sfuggita di mano. La miccia è scoppiata quando Ida si è riavvicinata al suo ex Alessandro Vicinanza. Visto quanto successo Claudio non ha preso bene il tutto e dopo la sfuriata di qualche giorno fa ha capito che era meglio abbandonare lo studio.

Così Claudio ha ringraziato Maria De Filippi e la Redazione e successivamente ha spiegato: “Ieri ho esagerato, ma per me è chiuso così. Non ho più nulla da dire, divulgarmi nel dire la stessa cosa di ieri non mi interessa“. La conduttrice ha poi sottolineato la volontà del cavaliere di lasciare la trasmissione. Ancora una volta Claudio ha rincarato la dose affermando: “Non possono mettermi qui a riscaldare la sedia, non ha senso. Ho visto alcuni atteggiamenti che mi hanno dato fastidio e non ho più neanche l’interesse per confrontarmi“. D’altra parte anche Ida sembrerebbe d’accordo, ribadendo al cavaliere di non avere interesse nel conoscerlo.