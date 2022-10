Bonus psicologo, affrettatevi! Sta per scadere il bando

Ultimissimi giorni per il Bonus Psicologo, ovvero per la possibilità di accedere alla terapia psicologica con l’aiuto dello Stato a livello economico

Uno degli aiuti migliori che potesse arrivare dallo Stato in questo periodo davvero complicato per gli italiani è sicuramente il Bonus psicologo. Ovvero la possibilità di ottenere un’agevolazione economica per le terapie con i professionisti del settore.

Tantissime persone decidono di ricorrere all’aiuto di uno psicologo qualificato per cercare di superare paure, ansie, traumi e difficoltà, o anche solo per vivere con maggiore quiete e rilassatezza la propria vita.

Spesso i costi delle sedute e delle terapie psicologiche e psichiatriche appaiono alte e poco sostenibili dai cittadini. Per fortuna il Bonus psicologo viene incontro a coloro che intendono approcciare questo tipo di attività terapeutica.

Bonus Psicologo, ultimi giorni per richiederlo: ecco a chi spetta

Mancano però pochissimi giorni alla scadenza del bando per richiedere il Bonus psicologo. Chi ha bisogno di ottenerlo deve dunque affrettarsi e mettersi in moto, così da riuscire ad avere un’agevolazione importante.

La scadenza è fissata per il 24 ottobre, dunque per lunedì prossimo. Il bonus viene erogato dall’Inps e serve una apposita richiesta telematica per poter aderire al bando ed ottenere fino a 600 euro massimo da poter spendere nel pagamento delle sedute psicologiche.

Inoltre il Bonus psicologo è destinato ai cittadini con Isee in corso di validità non superiore a 50 mila euro. I richiedenti devono essere residenti in Italia e devono trovarsi nella condizione di poter seguire un adeguato percorso psicoterapeutico in seguito a problemi sorti dopo l’emergenza pandemica.

Tale bonus è stato erogato dal Decreto Aiuti bis. In primo luogo lo Stato aveva stanziato ‘solo’ 10 milioni di euro per aiutare i cittadini nella gestione delle terapie di questo genere. Ma viste le tantissime richieste, in particolare dopo la pandemia da Covid-19, si è deciso di aumentare la cifra, fino a 25 milioni stanziati per il bonus.

Ora non resta che cogliere l’attimo e fare richiesta per tale bonus entro le prossime 48 ore, altrimenti evaporerà la possibilità di ottenere un aiuto economico per quanto riguarda