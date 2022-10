Ambra Angiolini beccata insieme alla famosa rockstar: l’avvistamento nella notte

Ambra Angiolini è stata beccata insieme alla famosa rockstar. L’avvistamento nella notte ed anche alcuni testimoni confermerebbero il feeling di quella che potrebbe essere una nuova coppia del mondo dello spettacolo.

Nelle ultime settimane Ambra Angiolini è stata protagonista di una vicenda davvero singolare che l’ha vista protagonista di alcuni reportage della trasmissione Fuori dal coro. Secondo quanto raccontato da Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, il giudice di X Factor starebbe occupando abusivamente la sua casa nel centro a Milano.

La Angiolini avrebbe dovuto lasciare l’appartamento a giugno, poi avrebbe concordato di uscire entro il 15 settembre, la data in cui il figlio di Silvia Slitti iniziava l’anno scolastico. All’improvviso, però, l’assistente del giudice di X Factor l’avrebbe chiamata comunicando l’impossibilità del trasferimento immediato: si sarebbe dunque proceduto con lo sfratto.

Ambra Angiolini avvistata con una rockstar: è amore?

Sembrerebbe proprio Ambra Angiolini convivesse nell’appartamento di Milano insieme a Massimiliano Allegri, il precario allenatore della Juventus che dovrebbe essere anche l’intestatario del contratto di affitto della casa di Milano. Fuori dal coro ha mostrato l’ordinanza del tribunale in cui si legge che l’ex della Angiolini “non si oppone” allo sfratto.

Non sono chiari i motivi per cui Ambra Angiolini non abbia voluto dire la sua verità riguardo la vicenda dello sfratto dall’appartamento di Milano. La vicenda, però, riporta sicuramente al periodo in cui frequentava Massimiliano Allegri. La figlia della Angiolini ha spiegato su Instagram che l’allenatore di calcio avrebbe “tradito in ogni senso possibile” la mamma.

C’era un bel feeling: cosa riferisce chi li ha avvistati nella notte a Milano

Dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, durata quattro anni, il giudice di X Factor ha cercato in ogni modo di proteggere la sua privacy. Dagospia, però, avrebbe rivelato l’avvistamento di Ambra Angiolini insieme ad una famosa rockstar. I due sarebbero stati notati in atteggiamenti intimi in macchina nella notte.

Dagospia per il momento non ha condiviso nessuna foto del gossip. Sembrerebbe però che i presenti all’incontro fra Ambra Angiolini e Gianluca Grignani abbiano confermato che fra i due c’era davvero un bel feeling. Si tratta di amore, di un’amicizia o di nuovi progetti lavorativi? Ambra sembra molto attiva e presto tornerà a teatro con la commedia Il Nodo.