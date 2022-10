Terremoto Mediaset, si volta pagina definitivamente: una soap chiude per sempre

Un vero e proprio terremoto è pronto a colpire il palinsesto di Mediaset. Infatti la programmazione sarà sconvolta dalla cancellazione di una soap opera.

Mediaset è pronta a sconvolgere la sua programmazione, con la cancellazione di una delle soap opere più seguite dai telespettatori. Sono diverse quindi le novità nel palinsesto del Biscione: cosa succederà a breve.

Un cambio di palinsesto è pronto a stravolgere le abitudini dei telespettatori delle reti Mediaset. Le novità riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano, dove si arriverà al gran finale della soap opera Una Vita. Infatti dopo una serie di annate trionfanti dal punto di vista dello share, il Biscione adesso è pronto a voltare pagina con il gran finale riguardanti le vicende dei protagonisti di Acacias 38. Per una soap che dice addio però ce ne sarà un’altra pronta a debuttare ossia Terra Amara.

Infatti la soap opera turca è pronta a tornare dopo la sospensione nel mese di settembre. Quindi nella giornata di Sabato 12 novembre è prevista l’ultima puntata di sempre di Una Vita nella fascia del pomeriggio, dopodiché calerà per sempre il sipario sulla soap. L’annuncio sicuramente farà dispiacere i numerosi fan italiani della soap, dato che qui in Italia gli ascolti continuano ad essere molto positivi. Nonostante ciò Terra Amara sembra promettere bene e pronta a mantenere alto lo share di Canale 5.

Mediaset, addio a Una Vita: ritorna Terra Amara

Novembre 2022 quindi siglerà il ritorno di Terra Amara. Nonostante le poche puntate, la fiction ha già appassionato milioni di telespettatori in giro per la penisola. La tanto attesa serie lo scorso settembre è stata sospesa dal daytime pomeridiano per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne e del daytime di Amici 22. Ma tutti coloro che si erano appassionati alla trama della soap finalmente potranno esultare.

Infatti gli appassionati delle vicende di Yilmaz e Zuleyha potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo, dato che dal prossimo 14 novembre riprenderà la normale programmazione della soap su Canale 5. Mediaset per il ritorno della soap opera ha scelto la fascia del primo pomeriggio, occupando lo slot delle 14:10 che verrà lasciato vuoto da Una Vita, dopo la trasmissione dell’ultimo episodio della serie iberica.