Tegola per Maria De Filippi, a Mediaset cambia tutto: anche Alfonso Signorini nel burrone

Maria De Filippi e Alfonso Signorini vittime dei cambiamenti Mediaset: le decisioni in seno alla rete del Biscione sono ufficiali

I due conduttori di Mediaset subiranno delle variazioni nel palinsesto. Un cambio improvviso che porterà i telespettatori a destabilizzarsi? Certo è che in prossimità degli impegni futuri, la rete del Biscione deve smuovere le carte in tavola.

Ben presto Mediaset subirà delle variazioni per ottemperare agli impegni con i Mondiali in Qatar 2022. Ieri sera è andata regolarmente in onda la decima puntata del GF Vip con alla conduzione Alfonso Signorini che ha preso per mano Marco Bellavia nel confronto con quelli che sono stati i suoi compagni d’avventura per oltre 20 giorni. Tuttavia, ben presto questo doppio appuntamento settimanale potrebbe finire, presumibilmente a novembre, proprio in concomitanza con l’appuntamento che vede le nazionali qualificate sfidarsi per la Coppa.

Tutto lascia pensare che il doppio appuntamento può saltare -o perlomeno che venga spostato- per poi riprendere regolarmente a gennaio 2023 fino alla fine del programma, presumibilmente per marzo. Anche per Maria De Filippi ed i suoi tanti programmi ci sarà qualche piccola variazione con uno stop previsto a partire da dicembre.

Maria De Filippi ed i suoi programmi: tutte le variazioni

Maria De Filippi è la Regina di Mediaset indiscussa, soprattutto per l’ammontare di programmi che conduce alla rete del Biscione. A dicembre, come di consueto, si fermeranno Uomini e Donne ed Amici per la pausa natalizia, da metà del mese fino ad inizio gennaio. Dal mese di dicembre in poi si assisterà ad una vera e propria rivoluzione per Mediaset che cambierà tutte le carte in tavola e dovrà rivedere i programmi da proporre. Anche Una Vita, presumibilmente per lo stesso mese cesserà di andare in onda perché terminato, anche se per quello Mediaset sembra avere già la soluzione.

Tuttavia, per Maria De Filippi giungono buone notizie: a partire da gennaio comincerà nuovamente C’è Posta per Te, fino a metà marzo quando poi avrà inizio la parte più spettacolare di Amici, quella desiderata da tutti, che vedrà i ragazzi della scuola arrivare al serale.