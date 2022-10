Governo: è il giorno del centrodestra per le consultazioni da Mattarella

Alle 10.30 di oggi, venerdì 21 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà la rappresentanza di centrodestra.

Anche Silvio Berlusconi parteciperà all’incontro, ma al termine del colloquio Giorgia Meloni parlerà per tutti: “Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”, ha scritto su Facebook la leader di Fratelli d’Italia.

Già nel pomeriggio di oggi Meloni potrebbe ricevere l’incarico dal Capo dello Stato per formare il governo, e potrà accettare con riserva o senza. Se accettasse senza riserva potrebbe già presentare una lista dei ministri.

Lupi su Berlusconi e Putin: “L’amicizia non si rinnega ma poi c’è la politica”

“Devo dire che europeismo e atlantismo sono nella storia della coalizione del centrodestra e di FI. E anche ieri Giorgia Meloni, con un esercizio di leadership, ha chiarito che il governo che nasce è atlantista ed europeista, senza se e senza ma”. Sono le parole di Maurizio Lupi a La Stampa. “Se un leader dice una cosa sbagliata, ognuno di noi ha il diritto e la responsabilità di dire che è una cosa sbagliata. Per carità, è assolutamente fuori luogo l’audio rubato, l’estrapolazione di frasi da un ragionamento. L’amicizia non si rinnega, ma poi c’è la politica. Putin in questo momento non solo sta sbagliando ma è la causa di una guerra nel cuore dell’Europa”.

Meloni: “Pronti a dare all’Italia un governo competente”

“Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”. Ha scritto ieri, giorno delle consultazioni delle opposizioni e dei presidenti delle Camere, su Facebook Giorgia Meloni.