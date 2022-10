Netflix, che batosta: cosa fare per evitare un aumento dei costi

Gli utenti di Netflix devono prestare attenzione alle ultime novità che ha introdotto la piattaforma di streaming: nei prossimi mesi arriveranno nuove funzionalità e potrebbero anche aumentare i costi.

Netflix nell’ultimo anno ha visto calare vistosamente il numero dei propri iscritti, rischiando anche di essere sorpassato dal concorrente Disney. Inoltre, il titolo azionario è arrivato a perdere circa il 70% dal suo picco, anche a causa di una debolezza generale del settore azionario americano accentuata dall’innalzamento dei tassi di interesse della FED.

Neflix sarebbe corsa subito ai ripari. Al pubblico più attento non sarà sfuggito che, a partire dalle ore 17:00 del prossimo 3 novembre, arriverà in Italia anche l’abbonamento Netflix “base con pubblicità”. Se l’utente accetterà quindi di vedere dei blocchi pubblicitari durante la visione dei film, il costo mensile scenderà a 5,49 euro.

Netflix, come evitare l’aumento dei costi: cosa fare

Accettando l’introduzione della pubblicità Netflix diventerà dunque più simile ad una rete televisiva tradizionale, anche se ci sarà la notevole differenza che in questo caso gli utenti saranno profilati. La durata della pubblicità dovrebbe essere molto ridotta, ovvero circa cinque minuti ogni ora intera di fruizione degli spettacoli Netflix.

Bisogna specificare che l’abbonamento Netflix con la pubblicità non sarà uguale agli altri. Alcune produzioni potrebbero non essere disponibili per problemi legali, ed inoltre non sarà permesso di scaricare i titoli. C’è però un ulteriore cambiamento di Netflix che preoccupa gli utenti e che potrebbe portare ad un aumento dei costi se non correttamente gestito.

Quanti profili si potranno attivare per ogni account: le nuove regole

Netflix avrebbe intenzione di cambiare le regole riguardo i profili che possono accedere con le credenziali dello stesso account. L’intenzione sarebbe quella di evitare la condivisione dei costi fra persone diverse, salvaguardando invece la creazione di diversi profili su più dispositivi all’interno della stessa famiglia.

Netflix avrebbe provato a sperimentare questo cambiamento in alcune parti del mondo. Sembrerebbe che non sia piaciuto l’ulteriore addebito di circa 3 euro per le persone al di fuori della nostra famiglia con cui condividiamo l’account Netflix. La società è comunque non voler rinunciare al proposito ed ha anche predisposto i trasferimenti del profilo.

Ecco uno spezzone del film di Netflix dedicato a Marilyn Monroe, dove la protagonista è l’attrice Ana De Armas: