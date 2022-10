“La porto sempre con me”, retroscena su Orietta Berti: web in tilt

Orietta Berti svela un retroscena che manda tutto il web in tilt: nessuno poteva credere alle sue parole in diretta

La cantautrice ed opinionista di quest’anno del GF Vip ha svelato un retroscena sul suo conto che ha lasciato tutti a bocca aperta, da casa e in studio. Quanto ha rivelato in diretta, infatti, ha scatenato il web.

Orietta Berti è diventata un personaggio molto apprezzato anche dai giovani per tutte le basi meme che fornisce giorno dopo giorno, puntata dopo puntata. Resta la “nonna di tutti”, soprattutto sul web dov’è molto apprezzata. Quest’anno sta ricoprendo il ruolo da opinionista del GF Vip, con grande garbo e facendo la parte buona della coppia con Sonia Bruganelli che, da sempre, rappresenta la parte del poliziotto cattivo.

Disinvolta e pronta a dire la sua in ogni occasione, Orietta Berti è riuscita a conquistare un’altra fetta di pubblico di Canale 5 -soprattutto i giovanissimi che non la conoscevano a fondo- ma ancor di più grazie alla sua spontaneità che ha regalato tantissimi meme al web. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, quella di lunedì 17 ottobre, ha svelato un segreto che sembrava non conoscere nessuno e che, difatti, ha spiazzato tutti.

Orietta Berti e la sua parrucca: lo scatto di Alfonso Signorini

Durante la scorsa puntata, Orietta Berti ha spiegato ad Alfonso Signorini che lei indossa sempre una parrucca e ne possiede tantissime: “Quante ne ho? Novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles perché me le metto quando sono là, perché la fanno sempre le feste”. Una Orietta Berti festaiola e con sempre indosso una parrucca: qualcuno si aspettava un’accoppiata di questo genere?

La scelta dell’opinionista sarebbe da individuare non solo in un fatto estetico, ma anche nella volontà di non rovinare i capelli. Personaggi famosi come lei che sono spesso sotto i riflettori vengono sottoposti a trattamenti giorno dopo giorno che la stessa cantautrice pensava potessero danneggiarle la chioma.