Italiani nel panico: l’amatissimo salume è contraffatto, non compratelo!

Italiani fate attenzione! I consumatori all’erta con un amatissimo prodotto di salumeria che potrebbe portare diverse problematiche

Uno degli alimenti più amati dagli italiani, ovvero prodotto direttamente nel nostro paese, è sicuramente il salume. Tantissime le squisitezze di questa tipologia di alimenti, insaccati o carni lavorate

Un prodotto gustoso, ve ne è per tutti i gusti. Ma attenzione: perché il Ministero della Salute ha inviato ufficialmente un richiamo per uno di questi prodotti da salumificio che si trovano in particolare in un certo tipo di supermercato.

Stiamo parlando del prosciutto cotto. Una eccellenza assoluta per tutti i palati, che è tipica in particolare di alcune zone gastronomiche d’Italia, ma ormai comune in tutto il paese e nel resto del mondo per la produzione al dettaglio.

Prosciutto cotto a rischio: arriva l’avviso da parte del Ministero che allarma tutti

Proprio di ieri mattina l’ultimo richiamo effettuato dal Ministero della Salute, sempre pronto ad emettere comunicati riguardo la contraffazione di generi alimentari evitando così malesseri e problemi ai consumatori.

Il suddetto richiamo riguarda appunto una marca specifica di prosciutto cotto. Si tratta di un problema microbiologico che pare aver infettato moltissimi prodotti confezionati di questo amato e consumatissimo salume.

Il marchio è quello di prosciutto cotto ad alta qualità della Sapori di Cascina. Si tratta di un’azienda alimentare che rifornisce particolarmente i supermercati Penny, dunque specifica per un discount ormai molto diffuso e fornito in tutte le regioni italiane.

Il rischio microbiologico denunciato dal Ministero riguarda la possibilità che l’alimento, in fase di confezione e produzione del prosciutto, sia entrato in contatto con microrganismi e batteri dannosi per la salute umana. Per evitare dunque problemi di ogni tipo, saranno ritirati questi tipi di prodotti.

Un avviso per tutti i consumatori: non acquistate questa marca di prosciutto e non consumatela qualora aveste già provveduto a comprarla ed averla in dispensa. Bisogna evitare certi rischi.