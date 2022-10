GF Vip 7, bocciatura per il reality: puntate cancellate, telespettatori basiti

Arriva la notizia piuttosto scioccante per gli spettatori del reality GF Vip 7. Il programma di Signorini è pronto a chiudere così!

L’edizione numero sette del GF Vip sta continuando a far parlare di sé. Gli intrecci all’interno della Casa sono sempre più burrascosi, a cominciare dagli addii forzati e dalle squalifiche clamorose.

Un’edizione davvero difficile da gestire e contenere per Alfonso Signorini. Ma nonostante tutto il caos generato già dalle prime puntate, il GF Vip 7 non sta ottenendo consensi enormi dal pubblico, come dicono i dati auditel.

Giovedì scorso infatti il reality di Canale 5 ha perso in maniera netta la sfida dello share in prima serata con la fiction Rai Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Dati che potrebbero portare ad una drastica decisione in Mediaset.

Addio alla doppia puntata settimanale del GF Vip 7: il motivo non riguarda lo share

Non c’è però lo share o i numeri degli spettatori dietro alla drastica decisione di Canale 5. Ovvero quella di non mandare in onda più due puntate live del reality show a settimana.

In questo momento il GF Vip 7 va in onda 24 ore su 24 sui canali ad hoc, mentre la rete ammiraglia di Mediaset trasmette la puntata in diretta da studio il lunedì ed il giovedì in prima serata. Ma pare che uno di questi due appuntamenti verrà soppresso nelle prossime settimane.

Non è colpa dello share, bensì di un altro evento che Mediaset vuole fronteggiare in maniera dignitosa. Vale a dire i Mondiali di calcio 2022 in Qatar, che prenderanno il via dopo la metà di novembre, dunque tra circa un mese.

A trasmettere in esclusiva le partite dei Mondiali sarà la Rai, che ha acquisito i diritti di riproduzione di questo importante e seguitissimo torneo, al contrario dell’edizione 2018 che andò invece a Mediaset.

Nonostante la Nazionale italiana sfortunatamente non ci sarà, Mediaset ha scelto di tagliare una puntata a settimana del GF Vip 7 per evitare batoste nette ed evidenti, visto che il campionato del mondo è sempre un evento visto e seguito dagli italiani. Non è ancora ufficiale, ma da novembre è probabile che venga mantenuta solo la trasmissione del lunedì su Canale 5.