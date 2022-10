Mediaset, fulmine a ciel sereno: chiude una delle soap più seguite. I telespettatori sono rimasti stupiti dalla decisione presa dalla tv privata

Al posto di Una Vita, il prossimo mese ritroveremo Terra Amara, con nuove puntate in arrivo in Italia. Per quanto riguarda la soap spagnola, l’ultimo atto verrà trasmesso il 12 novembre.

Le soap sono un pilastro portante del palinsesto di Mediaset. Anche dopo l’estate i telespettatori sono rimasti appassionati in particolar modo (vedendo gli ascolti) alla storia di Una Vita. La fiction spagnola è ambientata in un palazzo signorile di una grande città alla fine del XIX secolo, con le vite intrecciate di quattro famiglie borghesi, e i rispettivi domestici. Canale 5 l’ha piazzata nello spazio dell’ora di pranzo, la più strategica considerando anche il traino che hanno Beautiful e Uomini e Donne. Ora però ci si appresta ad arrivare alla conclusione della storia, con il finale che in Spagna è stato già trasmesso. Da noi, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, vedremo l’epilogo in onda sabato 12 novembre, dopo ben 7 anni.

Mediaset, fulmine a ciel sereno: al posto di Una Vita torna Terra Amara

Ma chi prenderà il posto della soap spagnola. Anche qui la risposta indicata dal portale specializzato ha reso felici i telespettatori. Sarà infatti l’amatissima Terra Amara ha rimpiazzare Una Vita. La soap proveniente dalla Turchia era stata interrotta su Canale 5 a settembre, scatenando un minimo di malcontento. Ora da lunedì 14 novembre la rivedremo in palinsesto, anche se con orari diversi.

Difatti non coprirà più, come avvenuto in estate, la fascia che precede Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, ma quella che fino ad oggi è stata coperta proprio da Una Vita. Inoltre, come accadeva anche per la soap spagnola ci sarà un giorno in più di messa in onda, arrivando anche al sabato invece di fermarsi al canonico venerdì.

Trasmessa per la prima volta quest’estate, Terra Amara ha attirato subito un’ottima fetta di pubblico, portando Mediaset a cambiare più volte l’orario di trasmissione. I dati di ascolto hanno premiato la scelta, con picchi del 25% di share. Proprio per questo Canale 5 ha deciso di farla diventare un appuntamento fisso, esattamente come avvenuto fino ad oggi con Una Vita. Vedremo se durerà altrettanto a lungo.