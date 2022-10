Un posto al sole, salta un’altra puntata: il doppio appuntamento per recuperare

Salta un’altra puntata di Un posto al sole: per farsi perdonare, la Rai ha pensato ad un doppio appuntamento. Ecco la data e l’orario in cui verranno trasmesse consecutivamente due puntate e tutte le anticipazioni.

Il 13 ottobre gli appassionati alla soap opera italiana di Rai 3, Un posto al sole, sono rimasti a bocca asciutta. Questo perchè la televisione pubblica ha deciso di dare la priorità allo sport, trasmettendo a partire dalle ore 20:00 la semi-finale dei mondiali di pallavolo femminile che è stata disputata contro il Brasile.

Purtroppo, le italiane hanno dovuto incassare la sconfitta 1-3 con i carioca, perdendo così definitivamente anche la possibilità di accedere alla finale contro la Serbia del prossimo 15 ottobre, dove invece ci sarà la squadra di Ze Roberto. Per le pallavoliste sarà difficile trovare consolazione dopo aver ceduto in quattro set contro un incredibile avversario, ma per gli amanti di Un posto al sole, invece, ci sarà di sicuro modo di potersi rifare.

Un posto al sole, quando ci sarà il doppio appuntamento

La Rai ha pensato ad una bellissima sorpresa per il pubblico di Un posto al sole. La puntata che non è andata in onda il 13 ottobre, ovviamente, non è stata cancellata, ma solo rimandata. Per recuperare il tempo perso ci sarà quindi una doppia puntata che, di fatto, impegnerà la tutto il prime time di Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa.

Il doppio appuntamento è già confermato nel palinsesto del 14 ottobre, ovvero il giorno immediatamente successivo alla puntata di Un posto al sole che è saltata per la pallavolo. La durata complessiva delle due puntate che verranno trasmesse consecutivamente è di circa un’ora e ci saranno tanti colpi di scena nelle trame.

Le anticipazioni sulle due puntate del 14 ottobre: Marina è in pericolo

Secondo le anticipazioni sul doppio appuntamento di Un posto al sole del 14 ottobre, sarà sempre più chiaro che è stato Fabrizio ad attentare alla vita di Marina e Fabrizio. L’uomo non ha ancora portato a termine la propria vendetta, e la Giordano finirà pericolosamente per far dipendere il suo destino da lui.

Fabrizio scriverà una lettera di suo pugno imitando alla perfezione la calligrafia di Marina. La consegnerà quindi a Fabrizio, con il chiaro intento di separare la coppia per sempre. Nel frattempo, le due gemelle Micaela e Manuela continueranno a litigare a causa della gelosia e dell’amore. Ad uno di questi scontri assisteranno anche Filippo e Serena.