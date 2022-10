Governo, al via la XIX legislatura, le Camere votano i presidenti

La votazione è segreta e per schede, e verranno usati i classici catafalchi per garantirne la riservatezza. Lo spoglio è pubblico e avviene in Aula.

“Su La Russa c’è una maggioranza”, fa sapere Fratelli d’Italia. Oggi è il giorno in cui le due Camere del Parlamento si riuniranno per la prima volta per votare i rispettivi presidenti, dando il via alla XIX legislatura.

Ieri, al vertice del centrodestra che si è tenuto a Villa Grande a Roma, l’accordo sarebbe stato raggiunto per Ignazio La Russa come seconda carica dello Stato e Riccardo Molinari come presidente della Camera.

La Russa: “Grande generosità da Calderoli”

“Grande generosità di Calderoli che forse, come me e più di me, aveva i titoli” per essere candidato alla carica di presidente del Senato. Così La Russa uscendo dagli uffici del gruppo alla Camera per recarsi in Senato. “Dal centrodestra è un segnale di compattezza”, ha sottolineato.

Governo, Rosato apre la prima seduta della Camera

Il presidente provvisorio della Camera Ettore Rosato ha aperto la prima seduta di Montecitorio della XIX legislatura, che è dunque ufficialmente iniziata.

Segre arriva al Senato: comincia anche la prima seduta del Senato

Al Senato invece, che sarà presieduto dalla senatrice a vita Liliana Segre, la seduta avrà il via alle 10.30.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni potrebbe incontrare il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. L’incontro, dopo l’intesa raggiunta questa notte, servirà a definire l’accordo sulla presidenza della Camera e del Senato. Da definire dunque, le altre caselle per il governo, con Forza Italia che continua a chiedere un ruolo di primo piano per Licia Ronzulli.

Governo, ipotesi Giorgetti al Mef

Al Mef sarebbe stato indicato il leghista Giancarlo Giorgetti: “Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente“, ha assicurato Meloni arrivando negli uffici del gruppo a Montecitorio.

L’elezione dei presidenti di Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio rappresenta il primo passo verso la formazione del nuovo governo. Storicamente la fumata bianca arriva prima al Senato poi alla Camera, spesso il giorno dopo. La votazione è segreta e per schede, e verranno usati i classici catafalchi per garantirne la riservatezza. Lo spoglio è pubblico e avviene in Aula.

I passaggi istituzionali verso la formazione del nuovo governo

Dopodiché il presidente della Repubblica Sergio Mattarella convocherà i nuovi presidenti e cominceranno le consultazioni. Il capo dello Stato terrà udienze con i gruppi parlamentari e i leader di partito.

Dopo le consultazioni, la prima carica dello Staro affiderà ufficialmente l’incarico al presidente del Consiglio, che potrebbe essere Giorgia Meloni. La leader di FdI in queste settimane sta già lavorando per formare la squadra dei ministri.

Una volta pronta la squadra, il premier la proporrà a Mattarella, dopodiché ci sarà l‘approvazione e il giuramento del nuovo governo davanti al capo dello Stato. L’ultimo passaggio sarà la fiducia di Camera e Senato al governo, infine la nomina dei sottosegretari dei ministeri.