Torino, droga in cambio di sesso: carabinieri scoprono casa di appuntamenti

Un continuo viavai di persone andato avanti per anni, che non si è fermato nemmeno durante il periodo più grave dell’emergenza covid. I carabinieri, insospettiti da tali movimenti, hanno piazzato una serie di telecamere che hanno consentito di scoprire una casa di appuntamenti. Dove, in cambio di sesso, le ragazze venivano pagate con il crack. Emesse quattro misure cautelari, di cui due in carcere.