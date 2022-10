Eros Ramazzotti di nuovo innamorato? Le foto fanno sognare i fan

Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato? Mentre Michelle Hunziker sembra essersi riavvicinata a Tomaso Trussardi, anche il cantante romano potrebbe essere riuscito a trovare di nuovo una compagna. Ecco la foto.

Da qualche tempo, l’estate di Eros Ramazzotti sembrerebbe quasi seguire una tabella di marcia ben precisa. In Sardegna incontra Michelle Hunziker e la figlia Aurora, mentre in Grecia si ritira per avere un po’ di relax e privacy. Quest’ultimo elemento, però gli manca da almeno un paio di estati, dal momento che i paparazzi lo seguono ovunque.

Quest’estate era stato immortalato in compagnia di un ragazza mora. Gli atteggiamenti erano inequivocabili. Lui le spalmava la crema solare e le massaggiava la schiena, mentre lei cercava delle coccole sul lettino vicino alla piscina. Della ragazza con cui era in compagnia non si sa nulla: nè il nome, nè l’età.

Eros Ramazzotti si è innamorato di nuovo?

A distanza di poche settimane, Eros Ramazzotti è stato visto in compagnia di una donna diversa. Anche qui si tratta di una mora più giovane di lui, che apparentemente sembrerebbe non far parte del mondo dello spettacolo. Mentre lei è molto elegante in un tubino bianco abbinato ad una giacca dello stesso colore, il cantante è più sportivo.

Nonostante il cappellino e gli occhiali da sole, però, Eros è stato riconosciuto anche questa volta dai paparazzi. L’atteggiamento del cantante con la sua compagna, anche in questo caso, sembra inequivocabile. I due, infatti, si tengono a lungo per mano in quella che sembrerebbe proprio essere una passeggiata romantica.

Che cosa avrà voluto dire il cantante? Lo strano messaggio

Le foto di Eros Ramazzotti con quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma sono state condivise da Diva e Donna. Gli scatti mostrano i due che entrano insieme nello stesso palazzo, senza mai lasciarsi la mano. Il cantante, da quando si è lasciato con la modella Marica Pellegrinelli, non ha più voluto ufficializzare le sue relazioni.

Eros, però, ha pubblicato uno strano messaggio sul proprio account Instagram poco dopo che hanno iniziato a circolare le foto che lo ritraevano insieme alla dama vestita di bianco: “Non sono di nessuno. Appartengo alle mie scelte. Vado dove mi accolgono, dove so che mi aspettano, dove sento che mi apprezzano“. Cosa avrà voluto dire?

Ecco le foto di Diva e Donna riproposte da The Pipol Gossip: