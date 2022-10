Ultim’ora Fabio Fazio, il risveglio è da incubo: la conferma è arrivata. Festa amara per il conduttore che celebra un traguardo importante

Un compleanno importante, ma senza candeline per Fabio Fazio. Quella che è cominciata ieri sera per Che tempo che fa è la ventesima stagione, segno che il suo talk show che ora è su Rai 3 rappresenta un capitolo importante per l’azienda di stato.

Ma non c’erano Filippa Lagerback e il professor Burioni, entrambi con il Covid (si sono collegati, stanno bene). E ora che sono arrivato i dati ufficiali degli ascolti tv c’è la conferma che non tutto ha funzionato nel migliore dei modi anche se Fazio ormai è una garanzia.

A dominare la prima serata del 9 ottobre infatti è stata su Rai 1 la fiction Mina Settembre 2 che ha registrato 4.769.000 telespettatori, per uno share del 24,91% nella prima puntata e 4.532.000, 27,91% nella seconda. Invece su Canale 5 Scherzi a parte con Enrico Papi ha ottenuto 2.017.000 per il 10,21% nella presentazione e 1.645.000 telespettatori, share 10,50%, nel resto del programma. Su Rai 3 la prima puntata di Che tempo che fa ha messo insieme nella presentazione 1.544.000 telespettatori, share 8,07% e nel programma 2.221.000, 11,30%. Poi la parte dedicata a Il tavolo con 1.329.000, 8,84%. S

Come sono andati gli altri ascolti della giornata? Nell’Acces Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.527.000, per il 22,82% di share mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.035.000 telespettatori, share del 15,29%. Su Rete 4 Controcorrente ha fatto registrare nella prima parte 873.000, 4,47% e nella seconda 957.000, 4,80%. E ancora, su La7 In onda ha fatto registrare 718.000 telespettatori, share 3,61%.

Nel Preserale Reazione a catena su Rai 1 4.045.000, il 24,72%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta Libera 2.782.000 (17,50%). Su Rai 2 90° Minuto ha totalizzato 635.000 con il 4,88% e nel la parte battezzata Tempi Supplementari 690.000, share 4,34%.

Infine nel Daytime su Rai 1 Domenica In ha messo insieme nella prima parte 2.363.000 spettatori, per il 18,19%, nella seconda 2.020.000 (18,07%) e nell’ultima 1.667.000, il 16,02%. A seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.000.000, il 17,70%. Su Rai 2 Vorrei dirti che… Mini con Elisa Isoardi 345.000, il 2,92%. Infine su Canale 5 lo speciale di Amici di Maria De Filippi è salito a 2.595.000 telespettatori, share 21,41%, mentre Verissimo ha registrato 2.265.000, 21,67% e nei Giri di Valzer 1.987.000, 17,29%.