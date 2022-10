Manuel Bortuzzo è tornato single? L’avvistamento con un altra – FOTO

È possibile che Manuel Bortuzzo sia già tornato single dopo aver interrotto solo qualche mese fa la relazione con Lulù Selassiè ed aver ufficializzato l’amore con Angelica Benevieri? Ecco la foto e le indiscrezioni che lo riguardano.

La relazione fra Manuel Bortuzzo ed Angelica Benevieri ha avuto sin dal primo giorno molti detrattori. In particolare, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha sollevato diversi dubbi riguardo la veridicità della loro relazione. I due si conoscono effettivamente da diversi anni, e la TikToker ha rivelato di conservare una foto con loro due del 2019.

Angelica Benevieri lavorava in un ristorante frequentato dal nuotatore, ed è anche la cugina di uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo. Si può pensare che la loro relazione sia stata pensata per aiutare la TikToker a lanciare la carriera? In ogni caso, alcune indiscrezioni indicherebbero che il loro amore potrebbe già essere arrivato al capolinea.

Manuel Bortuzzo è tornato single? Le indiscrezioni

Solo qualche giorno fa Manuel Bortuzzo commentava sotto ogni foto di Angelica Benevieri scrivendo che era il suo luogo felice, che l’amava e che era una ragazza molto dolce. A metà ottobre, però, ci sarebbe stato un avvistamento del nuotatore insieme ad un’altra ragazza verso cui proverebbe anche un certo interesse.

Deianira Marzano spiega che alcuni fonti vicine a Manuel Bortuzzo le hanno riferito che, durante una serata fra amici, il nuotatore abbia provato ad avvicinare una nuova ragazza. Non è sicuramente una buona notizia per i nostalgici per la coppia Manuel-Lulù, ma se così fosse, farebbe pensare che lui non sia pronto ad impegnarsi in questo momento.

Lulù Selassiè ormai è lontana: cosa succede con Angelica Benevieri?

Molti spettatori del GF Vip 6 erano rimasti sconvolti dall’improvviso addio di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè, fatto addirittura tramite un comunicato Ansa. Fino a pochi giorni prima la coppia mostrava la loro felicità ed i tentativi di convivenza. Si erano scambiati delle promesse d’amore ed avevano anche parlato del progetto di avere una famiglia.

Anche con Angelica Benevieri l’ex gieffino è partito investendo moltissimo nel nuovo amore. Nonostante avesse spiegato nel corso dell’intervista a Verissimo che lui è molto riservato e non si vuole esporre sui social, aveva iniziato a pubblicare diverse foto appassionate insieme alla TikToker. Spiacerebbe sapere che anche questo è stato un fuoco di paglia.

Ecco il cane di Manuel Bortuzzo, a cui è davvero molto legato: