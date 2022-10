Anticipazioni Un Posto al Sole, Viola tradisce Eugenio? Nuovo terremoto si abbatte su Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Viola e Eugenio torneranno nuovamente centrali: tutte le anticipazioni

La vita a Palazzo Palladini non annoia mai: avvelenamenti, matrimoni, sogni che si infrangono e mozzarelle contaminate. Questa volta sta per abbattersi un nuovo terremoto sulla testa delle famiglie di Posillipo.

La vita di coppia tra Viola e Eugenio è ormai fallimentare. Il lavoro da magistrato è diventato troppo ingombrante nelle vite della coppia e di loro figlio Antonio, a tal punto che la figlia di Raffaele non ne ha più voluto sapere niente e si è impiantata a casa dei genitori a Palazzo Palladini. La morte di Susanna e la sparatoria di cui è stata vittima hanno segnato un trauma troppo grande per lei a tal punto da non riuscire a convivere più col lavoro del marito.

Contemporaneamente, però, Viola ha ripreso la sua quotidianità ed è tornata ad insegnare in classe di Bianca. Proprio in cattedra conosce Gabriele, docente di storia, che sembra un uomo molto colto e interessato alla professoressa. Tra i due, infatti, nasce una particolare complicità che dà la scintilla giusta a Viola di rifarsi una vita, nonostante sia molto legata ad Eugenio.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Manuela e Micaela litigano pesantemente

Manuela custodisce un segreto molto grande su Niko che, se fosse in possesso di sua sorella Micaela, potrebbe constare la custodia di Jimmy a suo padre. La gemella Cirillo è molto legata all’avvocato Poggi e non ha alcuna intenzione di prendere parte alla guerra che lui e sua sorella si stanno facendo, ma approfittando di un momento di debolezza, cerca di avvicinarsi ancor di più al suo grande amore. Micaela non apprezza questo slancio di affetto di sua sorella e le due cominciano a litigare duramente sotto gli occhi sbarrati di Serena e Filippo.

Nunzio e Chiara resteranno a Napoli e la Petrone farà il suo periodo di detenzione, 4 anni e 2 mesi. Nel frattempo, però, il figlio di Katia e Franco vuole convolare a nozze, non prima di aver fatto disintossicare la giovane imprenditrice nel miglior centro.