Maurizio Costanzo Show, salta tutto in extremis: il motivo del forfait. Gli ospiti sono stati rispediti a casa dopo la decisione

La seconda puntata, in corso di registrazione in queste ore, è saltata. La nuova stagione del talk show deve fare i conti con un intoppo piuttosto grande. I telespettatori non se lo aspettavano.

Nella seconda serata di venerdì 7 ottobre, subito dopo le puntate della fiction “Viola come il mare”, doveva andare in onda il secondo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Il tempo al passato è d’obbligo visto che la puntata è stata cancellata con diverse ore di anticipo. A svelare l’arcano è il sito TvBlog, parlando del motivo che ha bloccato il marito di Maria De Filippi. La registrazione è saltata all’ultimo minuto, a quanto pare per un’indisposizione del conduttore.

Gli ospiti previsti per la serata, sono stati avvertiti per tempo e si sono risparmiati il viaggio verso il teatro Parioli di Roma. Per quanto riguarda la natura del problema fisico che ha coinvolto Maurizio Costanzo non c’è nessun chiarimento. La privacy regna sovrana e il reale motivo rimane avvolto nel mistero. Per quanto riguarda il palinsesto di Canale Cinque, lo spazio in seconda serata dovrebbe essere coperto da un film. Lo spazio previsto era quello tra le 23.40 e l’1.50, di certo non di quelli più gettonati per l’Auditel.

Per ciò che concerne gli ospiti che erano stati invitati, possiamo citare il presidente del Torino ed editore della Gazzetta dello Sport e di La7 Urbano Cairo. Assieme a lui doveva presentarsi anche l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Altra figura attesa il il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, con l’attore e regista Ricky Tognazzi e la cantante Patty Pravo. Ultima, non per importanza, anche la compagna di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli. Resta da definire se tutto il parterre verrà fatto slittare nella prossima puntata o se la loro presenza salterà definitivamente.

Nonostante il problema di “indisposizione” di Costanzo, andrà invece regolarmente in onda il programma di Rai Uno S’è fatta notte (in palinsesto lunedì in terza serata). Il format condotto con Pino Strabioli, è già stato registrato e quindi verrà regolarmente proposto.