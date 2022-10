Katia Ricciarelli, il messaggio a Pippo Baudo lascia tutti senza fiato: cosa sta succedendo?

Le parole di Katia Ricciarelli in TV hanno spaventato letteralmente tutti i telespettatori: problemi per Pippo Baudo?

La confessione di Katia Ricciarelli ha spaventato un po’ tutti. La sua frase in diretta televisiva poteva dire qualsiasi cosa, ma certamente moltissimi telespettatori hanno pensato al peggio.

Lunga intervista alla Ricciarelli nella puntata odierna di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. Confessioni, aneddoti e tanti pareri da parte della soprano italiana.

Tra le parole rilasciate, Katia Ricciarelli ne ha dedicata una all’ex compagno Pippo Baudo. Un presentatore storico della televisione italiana e della Rai, con cui la cantante è stata legata per moltissimo tempo.

Katia Ricciarelli ed il saluto particolare a Baudo: fan in ansia per lo storico conduttore

Katia Ricciarelli ha esordito così per quanto riguarda la sua intervista: “Eleonora, prima di inoltrarti nelle tue domande, permettimi di mandare a Pippo un saluto con tutto il cuore…”. Fissando la telecamera, Katia si è quindi rivolta direttamente a Baudo dicendo: “Pippo, mi raccomando… stai sempre in forma e ricorda che ti vogliamo tutti bene”.

Parole ambigue che non hanno fatto ben capire il motivo reale. Katia Ricciarelli ha sorpreso tutti, perché non è neanche stata interpellata sul suo rapporto con Pippo Baudo.

Ma la cantante lirica ha spaventato il pubblico. Il suo messaggio pubblico a Baudo è sembrato come un appello ad una persona in difficoltà, sia per questioni di morale sia di possibili problemi di salute.

Non è stato chiarito né affermato nulla di preciso riguardo ad eventuali problematiche di Pippo Baudo, anzi, negli ultimi tempi lo storico presentatore di Sanremo o di altri programmi mitici della Rai ha fatto sapere di essere a riposo ma pronto per ulteriori progetti convincenti.

Va ricordato che il 18 gennaio 1986 Baudo ha sposato la cantante lirica Katia Ricciarelli, da cui si è separato nel 2004 per poi divorziare nel 2007. Durante la relazione con Katia, quando quest’ultima era in attesa di un bambino all’inizio della relazione, Pippo la convinse ad abortire in quanto, secondo lui, era troppo presto per un figlio.