Memoria di una strage, la regista Federica Pontari racconta l’eccidio di Rizziconi

Federica Pontari è la regista di Memoria di una strage, film che si ripromette di raccontare l’eccidio di Rizziconi, un evento sul quale si è fatta sempre troppa poca luce.

Lanciando una campagna di crowfunding si stanno cercando i fondi per finanziare un’opera che si propone di raccontare qualcosa di nuovo attraverso lo schema dell’amore in grado di superare l’oblio. Per parlarne abbiamo sentito in esclusiva la regista dell’opera, Federica Pontari appunto.

Come nasce il progetto Memoria di una strage?

“L’idea del progetto nasce da un libro dello storico Antonino Catananti Teramo, Lo sbarco in Continente: il bombardamento tedesco del 6 settembre 1943, di cui il film è l’adattamento. Il libro tratta dello sbarco degli alleati nel meridione italiano, da cui è iniziata la Liberazione. In questo contesto, l’eccidio di Rizziconi è un caso particolare, perché è stato l’unico bombardamento nazista in Calabria“.

Strage meno conosciuta delle altre, perché?

“Questa strage è stata dimenticata a causa della scarsità di testimonianze e di documentazione. Il lavoro dell’autore del libro è stato quello di ricostruire non solo i fatti, ma anche la memoria delle 17 vittime, attraverso fotografie e disegni. Allo stesso modo il film si pone l’obiettivo di ricostruire le vite delle vittime della strage, affinché possa essere, non soltanto un film, ma anche un documento storico, per non dimenticare“.

Ci racconti cosa accadde di preciso?

“Gli anglocanadesi sono sbarcati nel Meridione italiano, provocando numerosi bombardamenti per liberare il Paese. In quel periodo Rizziconi era occupato dai tedeschi nazisti che, con l’arrivo degli anglocanadesi si ritirano dal paese per appostarsi lì vicino, nella piana di Gioia Tauro. A quel punto i rizziconesi pensarono di poter evitare di essere bombardati dagli americani innalzando una bandiera bianca sul campanile, simbolo di resa. I nazisti in ritirata videro questa bandiera e la interpretarono come un segnale di tradimento: credevano che a Rizziconi fossero arrivati gli anglocanadesi. Per questo i nazisti iniziarono a bombardare il paese, e per questo persero la vita i rizziconesi, 17 vittime civili e 23 feriti”.

Il film ripercorre tutti fatti storicamente o ci sono aggiunte di fantasia?

“Il film ripercorre i fatti storici e segue le vicende dei personaggi, in particolare le vittime della strage. Ma non è una cronaca, ho voluto scandagliare la storia per comprendere e restituire la tematiche che rappresenta: i rapporti umani di cui era costituita e la possibilità, inerente alla Storia che la strage non fosse mai successa, perché non doveva accadere: la strage è stata solo un errore nella storia“.

Federica Pontare si racconta: tutto sul suo progetto

Ci racconti il cast?