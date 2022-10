Travel blogger arrestata in Iran: sui social aveva parlato del problema del visto

Alessia non è l'unica straniera arrestata. Per questo motivo si stanno muovendo anche altre ambasciate, tra cui quelle francese, tedesca, olandese, polacca e svedese.

Mentre la famiglia chiede il massimo riserbo sulla vicenda per evitare di compromettere l’esito positivo delle verifiche, la Farnesina è al lavoro per fare luce sulle motivazioni del fermo avvenuto in Iran di Alessia Piperno.

La travel blogger romana di trent’anni ha sentito la sua famiglia e ha confermato di trovarsi nel carcere di Teheran. È stata arrestata mentre festeggiava il suo compleanno il 28 settembre. A dare la notizia era stato suo padre Alberto, spiegando di non avere più notizie della figlia fino alla telefonata dal carcere.

“Mi hanno arrestato, sono in un carcere di Teheran – ha spiegato Alessia ai genitori – Vi prego, aiutatemi”. La ragazza viaggia ormai da sette anni e ha un blog molto seguito, così come si suoi social.

Anche l’Ambasciata italiana a Teheran sta seguendo la situazione in accordo con la Farnesina. E mentre la Rappresentanza effettua verifiche, i genitori di Alessia sono stati ricevuti ieri alla Farnesina dal Direttore Generale Italiani all’Estero Luigi Maria Vignali.

Arrestati anche altri stranieri

La travel blogger non è la sola straniera arrestata. Per questo motivo l’Ambasciata italiana non è l’unica ad essere intervenuta. Si stanno muovendo anche le omologhe francese, tedesca, olandese, polacca e svedese. Le motivazioni dell’arresto non sono note, ma il Corriere della Sera ha messo in evidenza che in una nota del Ministero dell’Informazione iraniana del 30 settembre, si evince uno dei possibili motivi: la polizia ha resto nota la notizia di stranieri arrestati durante le proteste.

Travel blogger arrestata in Iran: il giallo del visto

In un video pubblicato su Instagram Alessia aveva raccontato di aver avuto difficoltà col visto. Aveva parlato dell’attesa del visto per il Pakistan che non era ancora arrivato e a Teheran non sembravano volerle concedere altro tempo. Nelle immagini successive si vedeva la blogger vicino al parcheggio dei bus, da dove avrebbe voluto partire per Islamabad: “Non ci sono bus perché c’è una festa religiosa in Iraq e tutte le corse sono destinate a quella celebrazione”.

Dopo aver percorso da sola a piedi tre chilometri per raggiungere il bus, le si era avvicinata una persona per offrirle aiuto per ottenere un prolungamento del soggiorno. “Ci vediamo domani mattina e risolviamo il problema”. E nel video successivo Alessia indossava un velo nero sul capo, e sorridente aveva annunciato di aver ottenuto altri trenta giorni di visto.