Mahsa Amini, l’Iran protesta ancora: gli Usa pensano a nuove sanzioni

Non si placano le proteste in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini, avvenuta dopo l’arresto da parte della polizia morale perché aveva indossato male il velo.

Mentre tutto il mondo appoggia il Paese, il regime sta sopprimendo le manifestazioni usando il metodo della violenza. Almeno cento sono le città coinvolte e il numero dei morti è salito a circa un centinaio in quasi tre settimane.

Il regome sciita degli ayatollah è in bilico

La morte della ventiduenne curda ha dato vita a una delle più importanti dimostrazioni da quella del 2009, della rivoluzione verde. La protesta viene considerata dagli analisti una minaccia al regime sciita degli ayatollah, che governa l’Iran da quarant’anni, seguendo le rigide regole del Corano.

I social mostrano video delle forze di sicurezza mentre reprimono con la violenza le manifestazioni sia nelle strade sia davanti alle università. La protesta si è estesa anche nel vicino Afghanistan talebano, dove le donne solidarizzano le le loro vicine oppresse dalle leggi islamiche sull’abbigliamento religioso.

Arrestati cittadini europei, tra cui Alessia Piperno

Proprio nell’ambito di questa enorme protesta potrebbe essere stata arrestata Alessia Piperno, la travel blogger italiana di trent’anni che si trovava lì proprio in questi giorni. Insieme con lei sono stati arrestati altri cittadini europei e molte ambasciate, inclusa quella italiana, stanno cercando di far luce sulla vicenda.

Ali Khamenei dà la colpa a Usa e Israele

Il leader supremo Ali Khamenei è intervenuto ieri per la prima volta da quando sono cominciati i disordini ed ha accusato gli Stati Uniti e Israele di fomentare i giovani iraniani.

“Gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni agli autori di violenze contro manifestanti pacifici”, ha fatto sapere Joe Biden in una nota, che si è detto anche “gravemente preoccupato per le notizie sulla sempre crescente repressione dei manifestanti in Iran, inclusi studenti e donne”. Il presidente Usa ha precisato anche che “gli Stati Uniti stanno dalla parte delle donne iraniane e di tutti i cittadini iraniani, il cui coraggio è fonte di ispirazione per il mondo”.