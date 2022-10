Mara Venier dà il massimo, ma non basta: stop per l’amata conduttrice

Stop improvviso per Mara Venier che non è riuscita a raccogliere i massimi risultati nonostante ce l’abbia messa tutta

Come ogni domenica, il duello Venier-De Filippi è quanto di più avvincente ci sia per gli amanti degli ascolti. Questa volta la conduttrice veneta ha dovuto deporre le armi: non bastano tutti gli ospiti a farla risalire in classifica.

Anche ieri, domenica 2 ottobre, Rai Uno ha messo in onda Mara Venier con Domenica In ed i suoi tanti ospiti: Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, Aldo Cazzullo, Asia Argento, Serena Rossi e la coppia di neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto. Non sono bastati tutti questi nomi illustri a battere la forte concorrenza di Maria De Filippi che ha risposto con Ambeta e Achille Lauro tra gli ospiti della puntata di Amici che ha accompagnato i ragazzi verso una nuova settimana di esibizioni.

In particolare, la conduttrice veneta ha raccolto 2.015.000 spettatori con il 15% nella prima parte dalle 14:07 alle 14:51 e 1.914.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte dalle 14:55 alle 16:49, mentre la sua amica e collega -nonché rivale della domenica- ha raccolto 2.523.000 spettatori con il 20% di share portando in casa Mediaset la vittoria nella gara d’ascolti per i palinsesti del pomeriggio.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 2 ottobre

Serena Rossi non delude le aspettative e porta la Rai alle stelle con Mina Settembre 2, fiction di successo nata dalla penna dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. La nuova stagione della fiction sulla storia dell’assistente sociale napoletana ha raccolto 5.004.000 spettatori pari al 28.6% di share conquistando la vittoria della gara d’ascolti per la serata di domenica 2 ottobre. Per quel che riguarda Rai 2, invece, N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.5% di share e Bull 669.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rai Tre, invece, Città Segrete in replica ha incollato 920.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Per la serata, invece, Mediaset non può sorridere del tutto. Enrico Papi con Scherzi a Parte su Canale 5 ha raccolto 2.138.000 spettatori con uno share del 13%. Su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 785.000 spettatori con il 4.3% di share e su Rete 4 Zona Bianca ha totalizzato 700.000 spettatori con il 5.1% di share.