“Beccato in casa a dare testate al muro”, concorrente del GF Vip 7 colto da una crisi: la testimonianza

Uno dei concorrenti del GF Vip 7 è stato beccato mentre dava testate nel muro. A rivelarlo è un suo coinquilino: incredibile retroscena.

In queste ore è spuntato un retroscena incredibile riguardante uno dei personaggi della casa del Grande Fratello Vip 7. A raccontare l’episodio ci ha pensato uno dei coinquilini: scopriamo cos’è successo.

Nella giornata di ieri abbiamo visto l’uscita di scena di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip 7. Poco dopo il ritiro del concorrente, Charlie Gnocchi ha confidato ad altri coinquilini di aver visto Marco durante una brutta crisi. Infatti il fratello di Gene ha affermato: “Stamani era presto ed ha svegliato Ciupilan. Sì gridava, parlava da solo contro il muro. Ho detto ‘ma questo è matto?’ Gli ho parlato e mi ha detto che a lui delle regole del GF Vip non fregava nulla“.

A sorpresa a confermare il tutto ci ha pensato Wilma Goich. Infatti la concorrente ha poi aggiunto: “ì l’abbiamo trovato sdraiato a terra a braccia aperte che urlava. Ha bisogno di essere aiutato, non è l’ambiente per lui. Però non è colpa nostra se è andato via“. Scopriamo quindi cos’è successo davvero nella casa del Grande Fratello Vip, prima dell’uscita di scena di Marco Bellavia.

GF Vip 7, Marco Bellavia a testate nel muro: incredibile gesto

Al momento quindi tutti i fan voglio le immagini del gesto di pazzia di Marco Bellavia. Bisognerebbe quindi che Charlie Gnocchi e Wilma capissero che se Marco ha avuto una crisi forse è proprio perché per giorni è stato emarginato, offeso e deriso. Infatti Bellavia ha subito mostrato le sue fragilità ma nonostante ciò è sempre stato messo in discussione, attaccato ed addirittura isolato.

Ieri pomeriggio Luca Salatino si stava allenando in giardino e ha iniziato a gridare e fingere di fare pugilato. Charlie Gnocchi guardando Attilio Romita ha detto: “Ecco, Marco stamattina gridava e faceva così. Per questo dopo l’hanno portato via“. Inoltre lo stesso Luca ha fatto notare a tutti l’ipocrisia degli altri gieffini, a cui manca Marco solamente dopo l’uscita di scena. Gnocchi ha risposto senza pensarci troppo: “Fanno così tutti perché hanno tutti paura di essere eliminati“. Vedremo quindi che effetto avrà questo siparietto sui concorrenti presenti in casa.