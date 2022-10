Il Paradiso delle Signore: una tragedia cambia tutto e Adelaide ha un nuovo amore. Anticipazioni importanti per il futuro della soap

C’è un appuntamento che ormai è diventato fisso per migliaia di telespettatori italiani: è quello nel pomeridiano di Rai 1 con Il Paradiso delle Signore, la soap arrivata alla settima stagione. La storia è ripartita da poco ma promette già grandissime emozioni e stravolgimenti.

E allora preparatevi, perché ottobre sarà un mese di emozioni forti e grandi sconvolgimenti. Molti dei protagonisti infatti presto saranno devastati da una tragedia che li toccherà molto da vicino. Perché le vicende della nuova stagione sono ambientate nel 1963, l’anno del crollo della diga al Vajont che devastò il Nord Italia.

Molti dei personaggi che animano il grande magazzino rimarranno sconvolti ma subito cercheranno di rimediare. Salvatore e Marcello si attiveranno per preparare aiuti alimentari per gli sfollati mentre Vittorio, sollecitato da Roberto, diventerà portavoce di una campagna di sensibilizzazione.

Ma succederà anche molto altro: Matilde, in crisi profonda con Tancredi, lascerà Milano senza dire a nessuno se e quando tornerà. Maria invece riceverà una telefonata inquietante dal padre e non sarà nemmeno apprezzata da Flora per i suoi bozzetti. Umberto e Flora continueranno a vivere la loro storia d’amore in barba ad Adelaide che comunque studierà un altro piano per rovinare l’odiata rivale.

Il Paradiso delle Signore, clamorosa svolta nella vita privata di Adelaide

Ma proprio per Adelaide è in arrivo una svolta clamorosa, anticipata dal settimanale Nuovo Tv. Nella vita dell’odiatissima contessa interpretata da Vanessa Gravina infatti prossimamente ci sarà spazio per un nuovo amore che è destinato a stravolgerle la vita e cambierà alcune dinamiche.

A raccontarlo erano state Anna Cherubini e Monica Mariani, due delle sceneggiatrici: “Non escludiamo che nel cast della serie il prossimo anno non possa entrare un nobiluomo inglese. Adelaide, dopo la separazione da Umberto, trascorrerà la sua estate a Rapallo. Ma qui le cose cambieranno complice l’arrivo di un nobiluomo inglese”.

Basterà questo per far cambiare la sete di vendetta della contessa che è il vero motore della soap con i suoi intrighi? Dovremo aspettare le prossime settimane per scoprirlo.