Mina Settembre, lo spoiler sfugge al protagonista: Claudio in pericolo di vita

Lo spoiler sfugge al protagonista di Mina Settembre 2: Claudio sarà in serio pericolo di vita. Ecco tutte le ultime indiscrezioni riguardo la prima puntata della nuova stagione della fiction che verrà trasmessa a partire dal 2 ottobre.

Domenica 2 ottobre andrà in onda l’attesissima prima puntata di Mina Settembre 2. L’appuntamento è per il 2 ottobre su Rai 1 in prima serata: si ripartirà dalla difficile situazione della protagonista, che scoprirà la relazione fra la sua migliore amica e suo padre. L’assistente sociale cercherà di prendersi del tempo per riflettere.

Mina Settembre partirà in vacanza per Procida insieme al fratello, dove avrà l’intenzione di trascorrere un mese. I suoi problemi, però, la riporteranno alla realtà. La vacanza lontano da casa serviva anche a capire cosa fare con suo marito ed il triangolo amoroso che si era creato. Quando Claudio rischierà la vita, la protagonista prenderà una decisione.

Mina Settembre 2, tutti gli spoiler della nuova stagione

Giorgio Pasotti, che in Mina Settembre interpreta il magistrato Claudio, ha fatto alcuni spoiler a Nuovo Tv. L’attore ha infatti confermato che il marito della protagonista rischierà per davvero la vita. Sarà vittima di un attentato della camorra. Finirà in ospedale in gravissime condizioni, e questo lo porterà a riflettere sulla sua vita.

Se da un lato dunque Mina Settembre si troverà a Procida per capire come risolvere tutti i suoi problemi, Claudio capirà durante la permanenza in ospedale di aver sbagliato a dare le priorità nella sua vita. Deciderà di dedicare maggior tempo alle cose che capisce essere davvero importanti per lui, a cominciare dall’amore.

Cosa succede al marito di Mina Settembre: metamorfosi incredibile

Anche Mina Settembre, quando vedrà il marito in fin di vita, sentirà un dolore enorme. Sarà questa un’occasione di riflettere sul fatto che ancora prova dei sentimenti per lui. Nei fatti aveva sempre lasciato una porta aperta a Claudio, nonostante la relazione negli ultimi tempi era diventata piuttosto deteriorata.

Giorgio Pasotti ha spiegato di amare molto il suo personaggio: “Mi piacciono le persone che sbagliano, comprendono ciò che hanno fatto e cercano la redenzione“. L’attore ha fatto anche altri spoiler rispetto a Mina Settembre 2: il personaggio di Claudio maturerà moltissimo. Si troverà dei nuovi hobby e farà di tutto per rendere Mina felice.

Ecco l’intervento di Giorgio Pasotti alla conferenza stampa Rai di presentazione della nuova stagione di Mina Settembre: