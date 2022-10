“Ci ha lasciato una grande artista”, Carlo Conti scosso in diretta: il terribile lutto

Nella puntata di ieri di Tale e Quale Show, Carlo Conti si è preso un momento per dare l’ultimo saluto ad una grande artista: il lutto in diretta.

Nella serata di ieri ha ufficialmente debuttato a Tale e Quale Show Elena Ballerini che ha avuto il compito di imitare Olivia Newton-John, scomparsa qualche mese fa. Proprio Carlo Conti ha voluto esprimere un suo pensiero sull’artista nella clip registrata con la concorrente prima che entrasse nel popolarissimo ascensore per raggiungere il palco. Il presentatore ha quindi affermato: “Imiterai un’artista meravigliosa che ci ha lasciati da poco, nel mese di agosto” – ha poi continuato – “Quello che interpreterai sarà un bellissimo ricordo“.

La concorrente, visibilmente emozionata ha poi affermato: “Essere qui è un sogno ad occhi aperti“. Prima di salire sul palco e imitare, come suddetto, Olivia Newton-John, Elena Ballerini ha svelato al conduttore che suo figlio Emanuele, di soli 3 anni, è un suo grande fan. Carlo ha ovviamente salutato attraverso le telecamere il piccolo Emanuele. Andiamo quindi a vedere tutte le novità sulla trasmissione e sul futuro del presentore.

Carlo Conti lo conferma: “Anche quest anno faremo Tali e Quali”

Prima di far salire Elena Ballerini sul palco, Carlo Conti ha voluto ricordare ai telespettatori tutte le sue esperienze televisive degli anni precedenti, che nella scorsa stagione abbiamo visto tra gli inviati di Citofonare Rai2. Inoltre sempre la Ballerini per diversi anni è stata uno dei volti di Mezzogiorno in Famiglia, ha inoltre condotto un programma sugli animali trasmesso su Rai2 ma ha lavorato anche nella tv dei ragazzi su RaiGulp.

Inoltre nel corso della serata il conduttore di Tale e Quale Show ha anche invitato i telespettatori che vogliono partecipare alla versione ‘nip’, dal titolo Tali e Quali, ad inviare le loro esibizioni per candidarsi. Il presentatore nel corso della trasmissione ha quindi annunciato: “Torneremo a gennaio, faremo anche quest’anno delle belle puntate“. In in servizio registrato per La vita in diretta, andato in onda oggi pomeriggio, raggiunto dall’inviata Rosanna Cacio, Carlo ha invece ironizzato dicendo che il suo show andrà avanti finché ci saranno concorrenti bravi ad imitare. Vedremo quindi solamente nei prossimi mesi cosa succederà e se si riuscirà ad organizzare Tali e Quali.