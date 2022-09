Uomini e Donne anticipazioni, gesto estremo di Ida Platano: lo farà davvero

Colpo di scena nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Le anticipazioni riguardano in particolare Ida e le sue prossime scelte

Come ogni giorno della settimana, Uomini e Donne andrà in onda su Canale 5 questo pomeriggio alle ore 14:45. Intanto spuntano anticipazioni succose della puntata odierna, soprattutto riguardanti Ida Platano.

La parrucchiera di Brescia ha ormai da tempo tolto lo scettro di regina del Trono Over di Uomini e Donne all’amica Gemma Galgani. Oggi Ida è la donna più chiacchierata e discussa del programma di Maria De Filippi, e continuerà a farlo anche quest’oggi.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 30 settembre parlano di una decisione forte di Ida Platano. La dama avrebbe rotto ogni indugio e scelto di rompere definitivamente con uno dei cavalieri con cui era entrata maggiormente in confidenza.

Ida Platano, è rottura definitiva con Alessandro Vicinanza. L’uomo si ‘butta’ su una sua rivale

Oggi in puntata Ida Platano e Alessandro Vicinanza dovrebbero ufficializzare la rottura definitiva. I due protagonisti di Uomini e Donne si erano trovati, anche con un certo affiatamento, dopo la fine della storia tra Ida e Riccardo Guarnieri.

Dopo un periodo di liaison sentimentale, con qualche esterna molto accesa, Ida ed Alessandro hanno deciso di separarsi e lasciarsi alle spalle la propria storia, seppur breve.

Ida di recente ha ammesso di essere nuovamente uscita con Alessandro solo per passare una serata spensierata, concedendogli un bacio e nulla più. Mentre l’imprenditore napoletano ammetterà di tenere molto alla sua ex fiamma, ma di non avere in mente nulla di serio in questo momento.

La rottura tra i due sarà dunque il punto centrale della puntata odierna di Uomini e Donne. Ma non finisce qui: Alessandro Vicinanza chiederà anche ad un’altra protagonista del Trono Over di restare perché interessato a lei. Stiamo parlando della dama Roberta Di Padua, rientrata nel salotto di Uomini e Donne.

Novità anche nel trono classico. Dopo Federica Aversano, spazio anche ad un’altra tronista già nota al pubblico: Lavinia Mauro. La ragazza racconterà dell’esterna vissuta assieme ad un corteggiatore che era stato in precedenza ‘scartato’ dalla Aversano.