Referendum in Ucraina, oggi il voto all’Onu. Putin firma il decreto di annessione delle repubbliche separatiste

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu voterà oggi, venerdì 30 settembre, una risoluzione di condanna del referendum di annessione di diverse regioni Ucraina alla Russia. Il testo non può essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca.

L’incontro si terrà oggi alle 15 (ore 20 in Italia) prima di un’altra discussione programmata sulle perdite dei gasdotti Nord Stream nel mar Baltico. A dare la notizia, la presidenza francese del Consiglio.

La risoluzione è stata proposta dagli Stati Uniti e dall’Albania e intende “condannare i falsi referendum, invitare gli Stati membri a non riconoscere alcuno status modificato dell’Ucraina e costringere la Russia a ritirare le sue truppe dall’Ucraina”, ha dichiarato l’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield, aggiungendo che se la Russia userà il veto “per proteggersi, allora ci rivolgeremo all’Assemblea generale per inviare un messaggio inequivocabile a Mosca”.

Referendum in Ucraina, voto all’Onu: cosa faranno Cina e India

Il veto russo non è in dubbio. Restano invece un’incognita quale posizione assumerà la Cina e quella dell’India. Entrambi i Paesi si erano astenuti quando a febbraio, il giorno dopo l’invasione del Cremlino, Mosca aveva posto il veto in Consiglio a un risoluzione che denunciava la guerra contro l’Ucraina.

Putin oggi firmerà il decreto di annessione delle repubbliche separatiste

E in attesa del Consiglio di sicurezza, Vladimir Putin ha deciso di sfidare tutto il mondo, firmando i decreti che aprono la strada all’annessione formale alla Russia delle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia.

Il presidente russo ha riconosciuto le due regioni come territori indipendenti: questo è il passaggio intermedio necessario prima dell’annuncio dell’annessione alla Russia.

Oggi alle 15 (ore 14 in Italia) nel Gran Palazzo del Cremlino “si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso di tutti e quattro i nuovi territori ucraini in cui si è tenuto il referendum della Federazione russa: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente Putin”, ha dichiarato il portavoce dello zar, Peskov.