Pamela Prati, decisione drastica al GF Vip: c’entra di nuovo Mark Caltagirone

Pamela Pratica ha preso una drastica decisione al GF Vip e, ancora una volta, c’entra Mark Caltagirone nella sua vita

Può un personaggio inesistente condizionarti la vita così tanto? Evidentemente sì e la soubrette l’ha imparato, purtroppo, a sue spese. Quanto ha deciso all’interno del reality show ha lasciato tutti di stucco.

Pamela Prati al GF Vip 7 è una scommessa per tanti, a partire da Alfonso Signorini stesso, basti pensare il filo da torcere che diede alla produzione l’anno in cui decise di partecipare al reality. Contro ogni aspettativa, la soubrette è stata di parola e si sta godendo, giorno dopo giorno, l’esperienza in compagnia degli altri coinquilini che sembrano apprezzare questo lato di lei.

Tutto sembrava procedere per il meglio fin quando Cristina Quaranta, in una conversazione con Nikita Pelizon, ha rivelato che Pamela Prati le ha chiesto un favore e le ha fatto una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato. A giudicare dalle parole dell’ex volto di Non è la Rai, sembrerebbe che il comportamento di Pamela Prati sia tutto di facciata perché la soubrette non sta vivendo serenamente come sembra.

“Vuole scappare per colpa di Mark Caltagirone”, Cristina Quaranta vuota il sacco su Pamela Prati

Le parole di Cristina Quaranta con Nikita Pelizon hanno stravolto il pubblico. Sembrerebbe, infatti, che Pamela voglia lasciare già la casa del GF Vip: “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”.

Poi Cristina Quaranta ha continuato a commentare quanto successo anche in puntata: “Quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale. Ma hai sentito cosa le ha detto? Che Gegia non si deve illudere. La cosa non smonta! Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice, da due tipe, una era la Michelazzo, oddio Michela Lazzo? Insomma questa Michela e poi l’altra era la sua agente”.