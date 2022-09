Lutto nella musica italiana: lacrime per l’ex vincitrice di Sanremo

Tragedia per uno dei volti noti della musica italiana, vista la perdita ufficializzata pochissimi minuti fa: è un lutto familiare

Bruttissima mattinata per gli amanti della musica italiana, ma in particolare per un’artista molto apprezzata, che ha appena ricevuto una notizia sconvolgente e decisamente terribile.

Anna Tatangelo, la nota cantante nativa di Sora, ha perso l’amata madre. Una notizia giunta poco fa, un lutto tremendo per la giovane artista che piange una figura molto cara e da sempre vicina alla sua carriera professionale.

Come detto poco fa Anna Tatangelo ha appreso la terribile notizia. Mamma Palmira è morta all’età di 67 anni. Pare che la donna non stesse bene da diverso tempo, ma la novità è un vero shock per tutta la sua famiglia.

Anna Tatangelo in lacrime: addio a mamma Palmira, scomparsa a 67 anni

Come riportano le testate locali, della provincia di Frosinone di cui la Tatangelo è originaria, la signora Palmira è spirata questa mattina, giovedì 29 settembre.

Un vero e proprio dramma per Anna Tatangelo, che era legata in maniera viscerale e profonda a sua madre. La cantante di Sora non aveva mai nascosto di essere preoccupata ed in apprensione negli ultimi anni per le sue condizioni di salute.

Evidentemente negli ultimi giorni le condizioni di mamma Palmira sono peggiorate, al culmine di una malattia che stava fronteggiando da tempo. Anni dolorosi per cercare di contenere il male che aveva colpito la donna, mentre la Tatangelo ha continuato a pubblicare sui social scatti in sua compagnia per avere più ricordi possibili.

I funerali di Palmira Vinci saranno celebrati venerdì alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti in quel di Sora. La donna era molto conosciuta in città, visto che con il marito aveva mantenuto per anni una attività gastronomica, in particolare legata ai prodotti locali come la ciambella sorana.

Il marito Dante Tatangelo, padre di Anna, ha saputo improvvisamente della morte di Palmira mentre era a lavoro al mercato. Mentre la cantante, vincitrice di Sanremo nel 2002 nella categoria giovani, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione o pubblicato alcun post sui social.