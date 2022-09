Terremoto Amatrice, crollo palazzina: tutti assolti, anche l’ex sindaco Pirozzi

L’ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale della Lega Sergio Pirozzi, è stato assolto dal giudice del Tribunale di Rieti Carlo Sabatini perché il fatto non sussiste nell’ambito del processo per il crollo di una palazzina in seguito al terremoto del 26 agosto 2016.

Nella tragedia morirono 7 persone. Insieme con Pirozzi sono stati assolti anche tutti gli altri imputati Ivo Carloni, Giovanni Conti, Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. Tutti erano imputati per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Le richieste del pm

Il pubblico ministero Lorenzo Francia, a conclusione del dibattimento, aveva chiesto sei anni di reclusione per l’ingegnere Ivo Carloni, cinque anni per i due funzionari del Genio civile Valerio Lucarelli e Giovanni Conti, e l’assoluzione per Pirozzi e per il funzionario del Genio civile Scacchi. Salvatore invece è stato prosciolto per intervenuto decesso dell’imputato.

L’avvocato di Pirozzi: “Finalmente fatta giustizia”

“È stata fatta finalmente giustizia – ha commentato l’avvocato di Pirozzi, Mario Cicchetti – dopo quattro anni e mezzo di un attento dibattimento, nel corso del quale sono stati sottoposti al Tribunale di Rieti tutti gli strumenti per poter decidere conformemente alla verità e si è giunti ad una sentenza giusta. Per l’ex sindaco Pirozzi, che tanto ha dato alla sua comunità, è certamente una bella notizia”.