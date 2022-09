Sanremo 2023, bomba di Amadeus: tra i big arriva un cantante internazionale

Sanremo 2023 non dispenserà da sorprese ai telespettatori affezionati alla kermesse con un primo nome che farebbe impazzire chiunque

Meglio mettere le mani avanti: con questo big in gara non ce ne sarà per nessuno. Amadeus è veramente sicuro di non voler creare competizione? Il primo nome che serpeggia tra i corridoi del Teatro Ariston è da urlo.

Amadeus deterrà la conduzione del Festival di Sanremo ancora a lungo e, proprio per questa consapevolezza, quest’anno ha cominciato a lavorare prima sui big da portare in gara. Lui stesso non ha nascosto il duro lavoro svolto durante l’estate nell’ascoltare in cuffietta i brani che sono stati proposti per la prossima edizione della kermesse, provando a selezionare quelli che più convincono il direttore artistico stesso.

Ciò che è certo è che delle edizioni di Amadeus non ci si può lamentare: il conduttore Rai ha provato a portare il meglio sul palco del Teatro Ariston proponendo una grossa vastità di artisti per tutte le età, unendo giovane e vintage. È proprio per questo che dai vertici hanno deciso di affidargli anche le prossime edizioni del Festival lasciandogli, più o meno, carta bianca.

Amadeus fa un primo colpaccio? I primi rumor su Sanremo 2023

Vi immaginate un’edizione del Festival di Sanremo con Tiziano Ferro in gara? Sarebbe quasi di inutile fattura perché chi potrebbe mai battere un mostro sacro della musica italiana che si esibirebbe per la prima volta in gara alla kermesse musicale? Eppure, i primi rumor vedrebbero proprio l’artista internazionale sul palco del Teatro Ariston per la prima volta in qualità di big e non di ospite della trasmissione com’è stato in passato. Qualora la sua partecipazione fosse reale, sarebbe un colpaccio senza precedenti per Amadeus perché mai nessuno è riuscito a portarlo a gareggiare.

A lanciare l’indiscrezione di un’ipotetica partecipazione di Tiziano Ferro è Il Messaggero secondo cui l’artista si esibirebbe in gara con una canzone di Brunori Sas. Tra gli altri, il quotidiano ha dato altri nomi di possibili partecipanti a Sanremo 2023: Paola e Chiara con un brano scritto da Max Pezzali, Paola Turci, i Pinguni Tattici Nucleari, Levante; Marco Mengoni, Ariete, Manuel Agnelli, Ghali, Bresh, Luigi Strangis, LDA, Mara Sattei, Annalisa, Albano, Ron, Marcella Bella e Alessandra Amoroso.