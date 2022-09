Regina Elisabetta, spunta il clamoroso retroscena: così ha aiutato Meghan Markle

Clamorosa indiscrezione arrivata dalla Gran Bretagna, secondo cui Elisabetta II tempo fa cercò di aiutare nel privato la consorte di Harry

Da quando Elisabetta II è scomparsa, in Gran Bretagna stanno spuntando numerosissimi retroscena e indiscrezioni sugli ultimi anni della vita della sovrana, rumors che fanno certamente parlare e discutere.

L’ultima indiscrezione in tal senso è stata lanciata dalla giornalista e scrittrice Katie Nicholl, una delle donne maggiormente attente ed informate da tempo sugli intrichi della Corona inglese.

Pare che, poco prima della sua scomparsa, Elisabetta abbia in qualche modo aiutato Meghan Markle, ovvero la discussa consorte del nipote Harry. L’attrice statunitense e la Regina avrebbero dunque avuto un rapporto molto meno burrascoso di quanto si dicesse.

Quando Elisabetta II spinse per ricucire il rapporto tra Meghan e suo padre Thomas

In particolare Elisabetta si interessò in maniera particolare al rapporto tra Meghan Markle ed il padre Thomas. Come è risaputo, la duchessa di Sussex non ha mai legato troppo con suo papà, che tra l’altro vive in Messico lontano dalla sua famiglia originaria.

La Regina era preoccupata per la situazione, come ammette la Nicholl. Addirittura si prodigò per incontrare Meghan e cercare di convincerla ad affrontare suo padre e ricucire un rapporto che avrebbe fatto bene a tutti.

Elisabetta si preoccupò in particolare per la pessima vicenda scaturita prima delle nozze tra Meghan Markle e Harry Windsor. Ovvero le dichiarazioni rilasciate da Thomas Markle sull’accompagnare la figlia all’altare nella St. George’s Chapel. L’uomo poi decise di cambiare idea sulla sua partecipazione, dopo che erano state pubblicate alcune foto che lo ritraevano mentre si faceva misurare un abito per il matrimonio e sfogliava libri sul Regno Unito.

Una sorta di messa in scena, che probabilmente Thomas Markle fece per scatenare polemiche e non partecipare al matrimonio di sua figlia. La defunta Regina in quel periodo si spese molto per cercare di ricucire comunque il rapporto padre-figlia.

La stessa Elisabetta rimproverò persino il nipote Harry, confidandogli che avrebbe dovuto volare in Messico per parlare col futuro suocero e relazionarsi con lui come impone la buona creanza familiare. Indiscrezioni che confermano quanto la sovrana scomparsa da poche settimane fosse legata al concetto di famiglia ed ai buoni comportamenti fra parenti.