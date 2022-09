“Ha bestemmiato!”: scandalo al GF Vip 7, il concorrente ora rischia l’eliminazione

Subito caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un’imprecazione pesante sta mettendo a rischio la permanenza del concorrente

Poco più di una settimana dall’inizio del programma, ma il GF Vip 7 già sta facendo discutere per i tantissimi intrighi e litigi all’interno della Casa. La strategia di Alfonso Signorini, di inserire nel reality show personaggi dal carattere appassionato e focoso, sta dando i suoi frutti.

Fra incomprensioni, accuse, lacrime e presunti tradimenti, il cast del GF Vip 7 è già sul piede di guerra. Sono nate le prime possibili liaison, ma anche le antipatie fra i vari concorrenti stagionali.

Intanto sul web sta circolando l’ultimo rumors accaduto all’interno del GF Vip 7. Pare che un concorrente sia stato pizzicato nel pronunciare una bestemmia. Imprecazione che i telespettatori, soprattutto coloro che seguono il Live su Mediaset Extra, avrebbero intercettato.

Chi ha bestemmiato all’interno del GF Vip 7? Due concorrenti sotto accusa

Non è ben chiara la natura dell’episodio. Ma secondo i rumors degli appassionati del GF Vip 7 la bestemmia sarebbe stata pronunciata da un concorrente maschio. I principali indiziati sarebbero in particolare due ragazzi.

Il tronista Daniele Dal Moro e lo speaker Edoardo Donnamaria potrebbero aver pronunciato, in uno scatto di nervosismo, la brutta imprecazione. Anche se non è affatto da escludere si tratti di una fake news.

In effetti, guardando le registrazioni delle ultime 24 ore all’interno della Casa, non sembrerebbe affatto che uno dei due indiziati abbia mai inveito in tal modo, bestemmiando a chiare lettere. Forse si tratta di un rumors messo in giro tanto per divertimento, aggiungendo del pepe in una situazione già piuttosto scoppiettante.

Dunque per il momento, a meno di colpi di scena, è impensabile che il Grande Fratello possa intervenire ed eliminare uno dei concorrenti accusandolo di blasfemia in diretta. Visto che non vi sono prove chiare della bestemmia, né da Dal Moro né da Donnamaria.

Da anni è noto che nel GF Vip, così come per tutti gli altri reality show di Mediaset, la bestemmia è atto che porta direttamente alla squalifica dalla gara e dal programma. Purtroppo è successo spesso che tale imprecazione abbia interrotto in maniera definitiva il percorso dei vipponi all’interno della Casa in passato.