Fughe di gas da Nord Stream 1 e 2, Kiev accusa Mosca che si difende: “Stupido incolparci”

Il gas fuoriuscito dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 sta ribollendo in superficie del mar Baltico, agitando aree di mare che vanno dai 200 ai 1.000 metri di diametro. A dare la notizia, l’esercito danese in un comunicato.

I danni sono avvenuti contemporaneamente su tre linee offshore di Nord Stream in un solo giorno e come ha affermato l’operatore della rete Nord Streamag “sono senza precedenti”. L’azienda, come riporta Ria Novosti, ha dichiarato anche l’impossibilità di stimare quando sarà ripristinata la capacità operativa del sistema delle reti di gas.

Il gasdotto russo Nord Stream 1 che collega la Russia alla Germania è stato interessato da due perdite di gas nel mar Baltico. Ha subito un calo di pressione subito dopo quella di lunedì da Nord Stream 2. “Le ragioni sono oggetto di indagine”, si legge in una breve dichiarazione di Nord Stream Ag che ha sede in Svizzera.

Secondo l’agenzia Interfax russa, che cita l’amministrazione marittima danese, sono state segnalate perdite di gas nella zona economica esclusiva della Danimarca, a Nordest di Bornholm nel mar Baltico.

Poco prima si era registrata una perdita in una delle condutture del Nord Stream 2, sempre nella zona danese, ma questa volta a Sudest di Bornholm.

Kiev: “Attacco terroristico pianificato”

Secondo Kiev le fughe di gas sono il risultato di “un attacco terroristico pianificato” da Mosca. Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak. “La fuga di gas su larga scala dal Nord Stream 1 non è altro che un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di aggressione contro l’Ue”.

Della stessa idea è la Danimarca. Secondo la premer Mette Frederiksen le perdite sono dovute ad “atti deliberati”, e “non a un incidente”. Alla domanda di un giornalista se il governo ritenga tali azioni un atto di guerra contro la Danimarca, la premier ha risposto: “È avvenuto in acque internazionali, quindi no”.

Blinken: “Porre fine alla dipendenza energetica dalla Russia”

Anche gli Usa ritengono che il guasto non sia stato una coincidenza. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato: “Le fughe di gas dal Nord Stream sono sotto indagine, i primi report indicano che siano state causate da un attacco ma sono solo le prime notizie. Nei prossimi mesi dobbiamo lavorare per mettere fine alla dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia”.

Cremlino: “Siamo preoccupati, serve indagine urgente”

Dal canto loro, dal Cremlino non escludono che i danni al gasdotto possano essere frutto di un sabotaggio: “Adesso nessuna singola opzione può essere esclusa. Parliamo di una qualche distruzione della conduttura, non è ancora chiaro di che tipo, nella zona economica danese e in realtà la pressione è calata in modo significativo”. Queste le parole di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che ha aggiunto: “Siamo estremamente preoccupati da queste notizie. Questa è una situazione completamente senza precedenti che richiede un’indagine urgente”.