Imma Tataranni 2, salta tutto: altro cambio nel palinsesto, i fan sono stufi

Nuovo colpo di scena nella programmazione di Imma Tataranni 2, ovvero delle nuove puntate della fiction con Vanessa Scalera protagonista

Questa sera torneranno finalmente, dopo circa 10 mesi di attesa, le nuove puntate di Imma Tataranni 2. Ovvero la seconda stagione della fiction legata alla figura del sostituto procuratore di Matera.

Appuntamento per oggi alle ore 21:25 su Rai Uno per le nuovissime ed attese trame. Ma arriva anche una notizia che non farà piacere ai fan della serie. Infatti Imma Tataranni dovrebbe subire nuovamente uno slittamento sul palinsesto Rai.

Dopo tante incertezze sulla programmazione delle ultime quattro puntate di Imma Tataranni 2, la televisione ammiraglia ha preso la sua decisione, creando però confusione nei telespettatori, soprattutto i più affezionati a questa fiction godibile e ricca di colpi di scena.

Entro metà ottobre addio a Imma Tataranni: dubbi sulla terza stagione

Cambia dunque nuovamente il palinsesto. Le puntate numero 5 e 6 della seconda stagione di Imma Tataranni andranno in onda entrambe in questa settimana, dunque con doppio appuntamento diversificato.

Oltre a stasera, anche giovedì 29 settembre i fan potranno assistere ai nuovi sviluppi in cui è coinvolto il personaggio, interpretato da Vanessa Scalera. L’intenzione della Rai sembra quella di chiudere rapidamente la fiction, nonostante l’affetto dimostrato dal pubblico, anche a livello di share.

Imma Tataranni 2 si esaurirà dunque entro la prima metà di ottobre. Le successive due puntate in onda su Rai uno andranno in scena entrambe di giovedì, tornando così allo svolgimento monosettimanale della fiction.

Cambiamenti che probabilmente non faranno felici i tanti telespettatori, in forte attesa di conoscere cosa accadrà alla Tataranni ed ai suoi colleghi, tra intrecci sentimentali e nuove trame a livello poliziesco e drammatico.

Nel quarto episodio della seconda stagione, andato in onda a novembre 2021, ci eravamo lasciati con Imma Tataranni ed il suo collega Ippazio Calogiuri intenti in coppia ad entrare in un appartamento in maniera furtiva, facendo pensare ad una possibile liaison tra i due poliziotti.

Le ultime anticipazioni hanno però svelato che la Tataranni ed il suo giovane collaboratore stanno lavorando in tandem per interrogare un pentito di malavita, così da incastrare il presunto boss Saverio Romaniello.