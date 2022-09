Ballando con le Stelle ‘scippa’ Maria De Filippi: arriva l’ex star di Amici

Maria De Filippi vede andar via dal suo programma storico una bravissima protagonista: passerà al noto reality Ballando

Se il talent show Amici, condotto come al solito da Maria De Filippi, ha già riaperto i battenti da una settimana, sta per farlo anche uno dei suoi competitor quasi naturali. Ovvero Ballando con le Stelle, il talent di Rai Uno.

Due contenitori molto diversi, sia per svolgimento sia per palinsesto. Ma nonostante ciò accomunati da due punti chiave: la danza come argomento principe e le partecipazioni ad entrambi i programmi di diversi personaggi televisivi.

In passato Maria De Filippi ha strappato a Ballando alcuni protagonisti di rilievo. Ballerini come Natalia Titova e Raimondo Todaro sono infatti passati dal cast di Milly Carlucci a quello del talent di Canale 5 nei panni di coach di ballo.

La ballerina ha già lasciato Amici: sarà uno dei nuovi giudici di Ballando con le Stelle

Stavolta succederà il contrario. Una ragazza molto promettente, formatasi nel ballo durante il percorso ad Amici, passerà alla cosiddetta concorrenza.

Stiamo parlando della giovane danzatrice Klaudia Pepa, che partecipò come concorrente ad Amici 14, giocandosi la vittoria nel suo ambito con Virginia Tomarchio, la quale alla fine ebbe la meglio.

Klaudia Pepa sarà la nuova giudice di Ballando con le Stelle, però versione albanese. Infatti la ragazza, che ha chiare origini del paese balcanico, è stata ufficializzata nel cast di Dance with me Albania, il corrispettivo del programma italiano di Milly Carlucci.

Dunque non uno scippo diretto da parte della Carlucci alla collega De Filippi. Bensì Klaudia troverà nuova fama e successo nel proprio paese natale, dopo essersi fatta conoscere per la sua qualità artistica in Italia.

Prima dell’approdo all’edizione albanese di Ballando con le Stella, Klaudia Pepa aveva fatto parte del corpo di ballo fisso di Amici, ingaggiata dalla De Filippi subito dopo la sua ottima partecipazione al talent. Dopo un paio di anni a Mediaset, la 29enne ha preferito lasciare per perseguire altri progetti. Fece parlare di sé il matrimonio con il coreografo albanese Albi Nako, terminato però dopo pochissimo tempo dalle nozze.